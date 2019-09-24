Kuzeninin lisansıyla ringe çıkan genç, maç sırasında hayatını kaybetti

24.09.2019 20:04

Bulgar boksçu Isus Velichkov'un, Ardit Murja ile yaptığı müsabaka sırasında kalbi durdu. Sağlık ekipleri tarafından ringde ilk müdahalesi yapılan genç sporcu, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. 21 yaşındaki sporcunun ölümünden sonra başlatılan soruşturmada, Isus'un yaklaşık bir yıldır Velichkov isimli kuzenin lisans ve kimlik ve sağlık raporlarını kullanarak müsabakalara katıldığı ortaya çıktı.

FEDERASYON SORUŞTURMA BAŞLATTI

Isus'un kimliğini kullandığı kuzeni Velichkov, Isus'un bir alt ligde mücadele ettiğini ve boks kariyerinde yaşadığı herhangi bir yenilginin kayıt altına alınmaması için kendi kimliğini kullanarak ringe çıktığını ve hocalarının bunu bildiğini söyledi. Bulgaristan Boks Federasyonu konuyla ilgili soruşturma başlattı.