Göztepe, teknik direktörlük görevine Stanimir Stoilov'u getirdi

Göztepe, teknik direktörlük görevine Stanimir Stoilov'un getirildiğini açıkladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Radomir Kokovic'ten boşalan teknik direktörlük görevine Bulgar çalıştırıcı Stanimir Stoilov'un getirildiğini resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Stanimir Stoilov ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Hocamız ve ekibi yarın gerçekleşecek antrenman ile göreve başlayacak. Hocamıza ve ekibine Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR