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Türk ve Bulgar heyetleri Kapıkule Sınır Kapısı'nda toplantı gerçekleştirdi

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Türk ve Bulgar heyetleri Kapıkule Sınır Kapısı'nda sıkıntıların çözümü için ortak toplantı düzenledi. Toplantıda soğuk zincir taşıma sürelerinin azaltılması, ticari eşya ve uyuşturucu kaçaklığıyla mücadele konuları ele alındı.

Türk ve Bulgar heyetleri Kapıkule Sınır Kapısı'nda ortak toplantı gerçekleştirdi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, toplantıda sınır kapılarında yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerileri görüşüldü.

Soğuk zincir taşıma yapan araçların bekleme sürelerinin azaltılmasına yönelik çalışmaların konuşulduğu toplantıda, ticari eşya ve uyuşturucu kaçaklığıyla mücadele ile kolluk kuvvetleri arasında iş birliği ve bilgi paylaşımı konusunda da değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda Türk heyetinde, Edirne Valisi Yunus Sezer, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş ve ilgili birim yetkilileri yer aldı.

Bulgaristan adına ise Gümrükler Ajansı Müdürü Pavel Tonev, Uluslararası Faaliyetler Müdürü Ginka Konyarska ile diğer yetkililer katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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