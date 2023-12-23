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Bulgar ve Yunan turistler yeni yılı Edirne'de kutlayacak

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Bulgar ve Yunan turistlerin, yeni yıl kutlamaları için adresi Edirne oldu. Günler öncesinden rezervasyonlarını yapan turistler, kente yoğunluk oluşturdu. Otellerde doluluk oranı yüzde 100'e yaklaşırken, turistlerin ilgisiyle yaşanan hareketlilik esnafı mutlu etti.

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı Edirne, komşu ülke vatandaşlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Hristiyan dünyasının büyük bölümü tarafından bir bayram gibi kutlanan Noel için Edirne'ye gelen turistler, kentte yoğunluk oluşturdu. Bulgar ve Yunan turistler, Noel alışverişlerini kentteki çarşı, pazar ve alışveriş merkezlerinden gerçekleştiriyor.

Bulgar ve Yunan turistler yeni yılı Edirne'de kutlayacak

GÜNLER ÖNCESİNDEN REZERVASYON YAPTILAR

Yılbaşını da Edirne'de karşılayacak birçok turist, günler öncesinden otel ve eğlence yerlerinde rezervasyonlarını yaptırdı.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, kentte yılbaşı hareketliliği yaşandığını söyledi. Komşu ülkeden gelen turistlerin kent ekonomisine katkı sağladığını belirten Irmak, "Turistlerin Edirne'ye ilgisi yılbaşında artan bir ivmeyle devam ediyor. Biz bundan çok mutluyuz." dedi.

Bulgar ve Yunan turistler yeni yılı Edirne'de kutlayacak

"OTELLERİN DOLULUK ORANI YÜZDE 100'E YAKLAŞIYOR"

Irmak, yılbaşı öncesi kentteki işletmelerin gerekli hazırlıkları tamamladığını ifade etti. Edirne esnafının her zaman en iyi hizmeti sunduğunu ve tercih edildiğini anlatan Irmak, "Yunanistan ve Bulgaristan'dan çok sayıda grup Edirne'ye geliyor. Otellerimizde yerlerini ayırttılar. Onlar Noel'i 24 Aralık'ta kutluyorlar, aynı şekilde yeni yılı karşılamak isteyenlerin sayısı da bir hayli çok. Yerli turistin yanı sıra yabancı turist sayısının çok olması bizler için faydalı. Otellerde doluluk oranı yüzde 100'e yaklaşıyor, restoranlar dolu. Edirne'ye ciddi miktarda döviz bırakıyorlar." ifadelerini kullandı.

Bulgar ve Yunan turistler yeni yılı Edirne'de kutlayacak

"TURİSTLER YENİ YILA EDİRNE'DE GİRMEYİ TERCİH EDİYOR"

Turizm Otel Yöneticileri Derneği Edirne Temsilcisi Can Pekbaş ise yılbaşı için Edirne'yi tercih eden turistlerin otellerdeki doluluk oranını artırdığını söyledi. Kentte bereketli bir hareketlilik beklediklerini ifade eden Pekbaş, "Her yıl olduğu gibi yılbaşı için yakın ülkeler Bulgaristan ve Yunanistan'dan talep var. Misafirlerimizi ağırlamak için hazırlıkları yaptık. Onların yeni yıla güzel bir şekilde girmeleri elimizden geleni yapacağız. Belli bir oranda yılbaşı talebimiz var. Turistler yeni yıla Edirne'de girmeyi tercih ediyor. Edirne esnafı alışveriş için de güzel hazırlık yaptı." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Edirne Noel Turizm Alışveriş Ekonomi Güncel Haberler

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