Edirne'de Bulgar turistler ekonomiyi canlandırıyor

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak, Bulgar turistlerin kentin ekonomik lokomotifi olduğunu belirtti. Gurbetçilerin işlerinin başına dönmesiyle birlikte günübirlikçi Bulgar turist sayısında artış yaşandığını söyleyen Irmak, esnafın memnun olduğunu ifade etti. ETSO olarak Bulgarca dil kursları düzenleyerek iletişimi güçlendirmeyi planladıklarını da belirtti.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak, Bulgar turistlerin kentin ekonomik lokomotifi olduğunu söyledi. Irmak, "Gurbetçilerin işlerinin başına dönmesinden itibaren, günübirlikçi Bulgar turist sayısında artış oldu. Esnafın yüzü gülüyor. Günübirlikçiler kentimizin lokomotifi. Bizde bunları hoş tutmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak, bugün yaptığı açıklamada, Bulgar turistlerin kentte gelişlerinde artış yaşandığını ifade etti. Irmak, Bulgar turistleri hoş tutmak için çabaladıklarını kaydetti.

"İLETİŞİM KURMALARI İÇİN ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERECEĞİZ"

Sezai Irmak, şunları söyledi:

"Gurbetçiler 60'lı yıllardan beri ülkemizin vazgeçilmezi. Onlar bizim kardeşimiz, soydaşlarımız Avrupa'da çalışıp ülkemize döviz kazandıran insanlar. Tabi Edirne için sıkıntılı bir süreç gurbetçi sezonu… 3 ay boyunca gümrüklerde aşırı bir yoğunluk yaşanıyor ancak valiliğimizin aldığı tedbirlerle bu sene gümrüklerimizde minimum sıkıntı oldu ama hepimizde ön yargı var. 3 aylık süreçte ne yerel esnafımız ne oda üyelerimiz ne de Bulgaristan'dan gelen günübirlikçiler çok zorunlu kalmadıkça yurt dışına gidip gelmemeye gayret ediyor. Gurbetçilerin işlerinin başına dönmesinden itibaren, günübirlikçi Bulgar turist sayısında artış oldu. Esnafın yüzü gülüyor. Günübirlikçiler kentimizin lokomotifi. Bizde bunları hoş tutmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İleri ki aylarda esnafımıza Bulgarca dil kursu konusunda planlamalarımız var. Bulgarca basit kelimeleri öğrenip insanlarla daha iyi iletişim kurmaları için elimizden gelen gayreti göstereceğiz, Ticaret ve Sanayi Odası olarak."