Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Bulgaristan İçişleri Bakanı Kalin Stoyanov ve Başsavcıvekili Borislav Sarafov ile beraberindeki heyeti kabul etti. 9-10 Ekim tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Bulgar heyeti ile hukuk alanında işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Bulgaristan İçişleri Bakanı ve heyetini kabul etti

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 9-10 Ekim tarihlerinde ülkemize resmi ziyaret gerçekleştiren Bulgaristan Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Kalin Stoyanov ve Başsavcıvekili Borislav Sarafov ile beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDULAR

Yargı alanında uluslararası karşılıklı yardımlaşma konularının ele alındığı ve hukuk alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulan kabulde; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu ve Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım da yer aldı.

Ziyaretten kareler: