Göztepe, Stoilov ile hücumda fark yaratıyor

1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 yenerek 3'te 3 yapıp Süper Lig yarışında yeniden iddialı duruma gelen Göztepe, Bulgar teknik direktör Stanimir Stoilov'la bambaşka bir kimliğe büründü. Yaklaşık 3 hafta önce Hırvat çalıştırıcı Radomir Kokovic'in yerine göreve getirilen deneyimli teknik adam, kısa sürede takımı ayağa kaldırmayı başardı. İlk basın toplantısında hücum futboluna çok önem verdiğini dile getiren Stanimir Stoilov felsefesini kısa zamanda takıma aşıladı. Geçen sezondan bu yana gol yollarından büyük sıkıntılar çeken sarı-kırmızılılar 56 yaşındaki çalıştırıcı ile birlikte golcü kimliğine büründü. Stoilov yönetiminde ilk maçında Gürsel Aksel Stadı'nda Tuzlaspor'u 2-0 yenen Göztepe, ertesi hafta yine evinde Giresunspor'u 3-0 mağlup etti. Bu iki maçın ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda 2'nci Lig temsilcisi 1461 Trabzon'u konuk eden Göztepe, bu karşılaşmayı da 3-0 kazanmasını bildi. Son Gençlerbirliği müsabakasını da 3-0 kazanan Göztepe, Stoilov yönetiminde 4 maçta tam 11 gol attı ve kalesini rakiplerine kapattı. Stanimir Stoilov, sakatlığı bulunan santrfor Mame Diouf'tan ise bu maçlarda yararlanamadı. Diouf'un yokluğuna rağmen Göztepe, hücumda oldukça etkili oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor