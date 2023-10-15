BULTİŞAD'ın 10. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (BULTİŞAD), 10. kuruluş yıl dönümünü törenle kutladı. Başbakan Nikolay Denkov, Türk yatırımcıların Bulgaristan'ın ekonomik gelişimine katkısını takdir ettiğini belirtti. BULTİŞAD'ın kurucusu Fikret İnce ise organizasyonun Bulgaristan'ın zenginleşmesine ve Türk işadamlarının buraya açılmasına katkı sağladığını söyledi.

Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odasının (BULTİŞAD) 10. kuruluş yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Şumnu kentindeki törenin şeref konuğu Başbakan Nikolay Denkov, yaptığı konuşmada, Türk yatırımcıların Bulgaristan'ın ekonomik gelişimine sağladığı katkıyı takdir ettiğini söyledi.

Denkov, "Bugün sizin yanınızdayım ve tüm kalbimle son 10 yılda elde ettiğiniz başarılarınızdan dolayı ve gelecekte nice yıllarda elde edeceğiniz başarılarınız için sizleri tebrik ediyorum." dedi.

Bulgaristan'ın kuzeydoğusunda Türk yatırımları ile kurulan birçok işletmeyi ziyaret ettiğine anlatan Denkov, "Bu işletmelerde çalışanlara insancıl yaklaşımdan dolayı çok etkilendim. Çalışanlara gösterilen özen, üretimin başarılı yürümesine gösterilen özenin bir parçası olmuştur." ifadesini kullandı.

Odanın Kurucusu ve Onursal Başkanı Fikret İnce de AA muhabirine yaptığı açıklamada, BULTİŞAD'ın kurulduğu yerde 10. yıl dönümünü kutladıklarına işaret etti.

İnce, "Bu zaman zarfında BULTİŞAD çok büyüdü. Bundan gurur duyuyoruz. Bulgaristan ile Türkiye arasında işi ilişkilerinde çok büyük katkımız oldu. Birçok şirket buraya geldi. Bu organizasyon, hem Bulgaristan'ın zenginleşmesine, hem de Türk işadamların buraya bir kapı açılmasına yol açtık. Bu açıdan doğru bir iş yaptığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"Başarılar dolu 10 yıl"

BULTİŞAD Genel Başkanı Burhan Nemutlu da AA'ya değerlendirmesinde, yıl dönümü kutlamasına yaklaşık 200 konuğun katıldığını belirterek, "Başarılar dolu 10 yıllık bir tarihimiz var." dedi.

Bölgesel olarak kurulan odanın ulusal bir yapılanmaya dönüştüğünü aktaran Nemutlu, "Bulgaristan'ın neredeyse her köşesinde Türk markalarımız, yatırımcılarımız veya ticaret yapan partnerlerimiz var." ifadelerini kullandı.

Odanın Kovid 19 salgınına rağmen büyümeye devam ettiğine dikkati çeken Nemutlu, şöyle konuştu:

"Son 10 yılda 700 milyondan 7,5 milyar avroya kadar bir ticaret hacmimiz var. Hedefimiz, onu 10 milyara ulaştırmaktır. İki ülke arasında büyük bir potansiyel var. Türk ve Bulgar işadamlarında oluşan bir kurum olduğumuz için Bulgaristanlı yatırımcıların da Türkiye'ye yatırım yapmaları bizi çok memnun ediyor."

BULTİŞAD İcra Direktörü Emrah Sazak ise Odanın son 10 yılda ikili yatırım ve ticaret ilişkilerine çok büyük ivmeler kattığına işaret ederek, iki ülkenin ticaret ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdiğine vurgu yaptı.

Törende konuşan Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök de şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yıllar içerisinde Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ilişkilerimizde müthiş bir atılım yaşandı. Güvenlik işbirliği, Karadeniz'in güvenliği, düzensiz göçle mücadele, aklınıza gelebilecek bütün alanlarda Bulgaristan ile yakın bir işbirliği ve eşgüdüm içerisinde hareket ediyoruz."

Türk ve Bulgar halk dansları gösterisi ile devam eden törende, Türk kökenli şarkıcı Esil Duran da sahne aldı.