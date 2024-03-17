Üye Girişi
Haberler

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 41 Bin 500 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Güncelleme:

Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Kaptan Andreevo Karakolu'nun gümrük görevlileri, bir kargo firmasının aracında 41 bin 500 paket sigara ele geçirdi. Bulgar gümrük görevlileri tarafından detaylı arama için seçilen kargo aracında, Türk vatandaşı E.S. tarafından Almanya'ya götürülmek istenen sigaralar bulundu. Ele geçirilen kaçak sigaralarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Kaptan Andreevo Karakolu'nun gümrük görevlileri, bir kargo firmasının aracında 41 bin 500 paket sigara ele geçirdi.

Bulgar gümrük görevlileri tarafından detaylı arama için seçilen kargo aracını kullanan Türk vatandaşı E.S. (37), çorap tekstil ürünlerini Türkiye'den Bulgaristan üzerinden Almanya'ya taşıdığını açıkladı. Araç, taşınan kargoda şüpheli yoğunlukların tespit edildiği X-ray ekipmanı da dahil olmak üzere detaylı bir gümrük muayenesi için seçildi.

Yapılan kontrollerde beyan edilen eşyaların arasında sigara kutularının bulunduğu kartonların saklandığı tespit edildi. İki farklı markaya ait Türk vergi etiketi taşıyan 41 bin 500 paket sigara bulundu. Yaklaşık 145 bin euro değerindeki tütün ürünlerine el konuldu. 2023 yılının başından bu yana Kaptan Andreevo'da yaklaşık 5 milyon 750 paket kaçak sigaranın ele geçirildiği belirtildi.

Ele geçirilen kaçak sigaralar ile ilgili Haskovo Bölge Savcılığı'nın gözetiminde soruşturmacı bir gümrük müfettişi tarafından duruşma öncesi işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Almanya 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Özkan Özgüven kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Ereğli Belediye Başkan adayı Özkan Özgüven kaç yaşında, nereli? Mesut Mertcan kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Emirgazi Belediye Başkan adayı Mesut Mertcan kaç yaşında, nereli? Ali Öztoklu kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Doğanhisar Belediye Başkan adayı Ali Öztoklu kaç yaşında, nereli? Mehmet Akif Özçelik kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Derebucak Belediye Başkan adayı Mehmet Akif Özçelik kaç yaşında, nereli? Yılmaz Taşlıbel kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Derbent Belediye Başkan adayı Yılmaz Taşlıbel kaç yaşında, nereli? Mehmet Aydın kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Çumra Belediye Başkan adayı Mehmet Aydın kaç yaşında, nereli? Ahmet Hulusi Altunkalem kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Çeltik Belediye Başkan adayı Ahmet Hulusi Altunkalem kaç yaşında, nereli? Yavuz Demirörs kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Bozkır Belediye Başkan adayı Yavuz Demirörs kaç yaşında, nereli? Hüseyin Muşmal kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Beyşehir Belediye Başkan adayı Hüseyin Muşmal kaç yaşında, nereli? Fatih Orhan kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Altınekin Belediye Başkan adayı Fatih Orhan kaç yaşında, nereli? Caner Özdemir kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Akşehir Belediye Başkan adayı Caner Özdemir kaç yaşında, nereli? Ramazan Soycak kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Akören Belediye Başkan adayı Ramazan Soycak kaç yaşında, nereli? Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar? 2024 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak? EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Şeref Güleser kimdir? CHP Kayseri Felahiye Belediye Başkan Adayı Şeref Güleser kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title