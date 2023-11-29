Arkas Spor, CEV Volleyball Cup'ta rövanş maçına çıkacak

Arkas Spor, CEV Volleyball Cup'taki rövanş maçında yarın Bulgar ekibi Neftohimik Burgas'ı İzmir'de konuk edecek. İlk maçta rakibini 3-0 mağlup eden Arkas Spor, bir üst tura yükselmek istiyor.

Arkas Spor, CEV Volleyball Cup'taki rövanş maçında yarın Bulgar ekibi Neftohimik Burgas'ı İzmir'de konuk edecek. Arkas Spor, deplasmanda oynanan ilk maçta rakibini 3-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

CEV Volleyball Cup 16'lı finalleri ikinci maçında Arkas Spor, yarın Bulgaristan'ın Neftohimik Burgas takımıyla karşı karşıya gelecek. Atatürk Voleybol Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da oynanacak mücadeleyi Dominik Biegajlo (İngiltere) ile Roman Marschner (Çekya) hakem ikilisi yönetecek. İlk maçtaki skorun avantajıyla maça çıkacaklarını belirten Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Rakibimizi bir kez daha mağlup ederek bir üst tura yükselmek istiyoruz. Tüm İzmirli voleybolseverleri salona davet ediyoruz" dedi. - İZMİR