Son Dakika: Seri devam etti! Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde sahasında Ludogorets'i 3-1 yendi
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Son dakika: Temsilcimiz Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde sahasında Bulgar ekibi Ludogorets'i 3-1 mağlup ederek gruptaki namağlup liderliğini sürdürdü.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu üçüncü maçında Bulgaristan'ın Ludogorets takımını konuk etti. 4 gollü mücadeleyi İsmail Kartal'ın öğrencileri 3-1 kazandı.
Maça istediği gibi başlayamayan sarı-lacivertliler, ilk yarının son anlarında yıldız golcüsü Batshuayi'nin kaydettiği şahane golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıya daha etkili başlayan Fenerbahçe, 52. dakikada Zajc'ın attığı golle maçta 2-0 öne geçmeyi başardı.
65. dakikada Ludogorets, Rodrigo Becao'nun kendi kalesine attığı golle farkı 1'e indirdi. Bu dakikalarda rakip takımın baskısı arttı.
Maçın uzatma anlarında sol kanatta Cengiz'n pasında topla buluşan Szymanski çalımını attı ve ceza sahası dışındaki Zajc'a pasını verdi. Zajc'da düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı ve maçın skorunu belirledi. 3-1.