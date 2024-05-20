Türkiye'nin yeni Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık göreve başladı

Türkiye'nin yeni Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'e güven mektubunu sundu.

Bulgaristan, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) bayraklarının göndere çekildiği Cumhurbaşkanlığı binasına, Türkiye'nin ürettiği yerli otomobil TOGG ile gelen Büyükelçi Uyanık, burada Cumhurbaşkanlığı protokol yetkilileri ve resmi kıta tarafından karşılandı.

Büyükelçi Uyanık, güven mektubunu sunduktan sonra yine Cumhurbaşkanlığı önünde hazır bulunan resmi kıtayı selamladı. Bunun ardından İstiklal Marşı çalındı.

Tören sonrası başkent Sofya merkezindeki Aleksandar Nevski Meydanı'na geçen Büyükelçi Uyanık, buradaki Meçhul Asker Anıtı'na çelenk koydu ve saygı duruşunda bulundu.

"Bulgaristan komşu, NATO müttefiki ve dost bir ülke"

Güven mektubunu sunması dolayısıyla AA muhabirine açıklamalarda bulunan Büyükelçi Mehmet Sait Uyanık, Türk diplomatı olarak Bulgaristan'da görev yapmanın büyük onur ve şeref olduğunu belirtti.

Uyanık, "Bulgaristan bizim için komşu olması, NATO müttefiki olması ve dost olması hasebiyle önemli bir ülke. İlişkilerimize çok değer veriyoruz. İlişkilerimizde birçok alanda büyük potansiyel var. Özellikle son dönemdeki üst düzey karşılıklı ikili ziyaretlerle iyi bir ivme kazandı, zaten çok iyi durumda olan ilişkilerimiz." dedi.

İkili ekonomik münasebetlere değinen Uyanık, karşılıklı ticaret hacmi hedefinin 10 milyar dolar olduğuna, Bulgaristan'daki Türk yatırımlarının 2,5 milyar doları aştığına vurgu yaptı.

"İş adamlarımızın Bulgaristan'a yatırım yapma konusunda büyük ilgisi var." diyen Uyanık, yakında Bulgaristan'ın Bansko şehrinde iş forumu düzenleneceğini ve yatırımların ivmesinin sürdürüleceğini kaydetti.

Bulgaristan'daki soydaşların önemi

Bulgaristan'daki Türk kökenli soydaşların önemini vurgulayan Uyanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Soydaşlarımızın mutluluğu, refahı, buradaki ekonomik, sosyal, siyasi hayata katılımı bizim için tabii ki çok öncelikli. Ben de bir an evvel soydaşlarımın bulunduğu bölgeleri ziyaret edip kendileriyle bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum."

Büyükelçi Uyanık, Türkiye için önem taşıyan ulaştırma konusuna da değinerek, "Ulaştırma alanında da ihracatımızın büyük bir bölümü kara yoluyla sağlanıyor Bulgaristan üzerinden. Bu alanda da karşılıklı çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'nda Bulgar tarafının geçişleri iyileştirme girişimlerinde bulunduğuna işaret eden Uyanık, bunların tır geçişlerinin hızlanmasına yardımcı olduğunu, çalışmaların devam etmesi konusunda da karşılıklı çabalara devam edeceklerini söyledi.

TOGG'u Sofya'da ilk kez kullandı

Büyükelçi Uyanık, yerli araç TOGG'un Sofya'da ilk kez kullanıldığına da değinerek, "İlk yerli ve milli aracımızı Sofya Büyükelçiliği'mizde resmi araç olarak kullandık ve güven mektubu törenine de bu araçla gittik. Ondan da büyük gurur duyduk." ifadesini kullandı. ???????