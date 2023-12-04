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Eczacıbaşı Dynavit, Maritza Plovdiv'i konuk edecek

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2024 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit, Bulgar temsilcisi Maritza Plovdiv'i yarın evinde ağırlayacak. Takımın oyuncusu Sinead Jack Kısal, maç öncesi önemli bir mücadele olacağını ve takım olarak keyifli bir oyun sergilemek istediklerini belirtti.

2024 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit, Bulgar temsilcisi yarın Maritza Plovdiv'i konuk edecek.

Eczacıbaşı Dynavit, 2024 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda yarın evinde Maritza Plovdiv'le karşılaşacak. Günü tek antrenmanla tamamlayan turuncu-beyazlılarda Sinead Jack Kısal, karşılaşma öncesi görüşlerini aktardı. Kısal, "Yarın, Şampiyonlar Ligi yolculuğumuzda çok önemli bir maç var. Rakibimiz kim olursa olsun sahada en iyi voleybolumuzu oynamalı ve en önemlisi takım olarak oyunumuzdan keyif almalıyız" dedi.

Eczacıbaşı Dynavit - Maritza Plovdiv karşılaşması yarın 19.00'da TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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