Türkiye-Bulgaristan sınırında bir Bulgar polisinin tüfekle öldürülmesi olayıyla ilgili ağabey ve kardeşi hakim karşısına çıktı.

Türkiye- Bulgaristan sınırında Bulgar polisinin vurularak öldürülmesi davası

EDİRNE - Türkiye- Bulgaristan sınırında bir Bulgar polisinin tüfekle öldürülmesi olayıyla ilgili ağabey ve kardeşi hakim karşısına çıktı.

İddialara göre, 7 Kasım 2022 günü saat 21.30 sıralarında Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Küçünlü köyü sınır hattında bulunan ağabey Engin E. ile kardeşi Mustafa E., Bulgaristan sınırında devriye gerçekleştiren Bulgaristan polisine av tüfeğiyle ateş açtı. Bulgaristan polisi hayatını kaybetti. Şüpheli ağabey ve kardeşi kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramada olayda kullanılan av tüfeği ve bu tüfeğe ait 23 adet av fişeği ele geçirildi. Şüphelilerden ağabey Engin E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, bir diğer şüpheli kardeşi Mustafa E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Duruşmaya tutuklu yargılanan sanık ağabey Engin E., tutuksuz yargılanan sanık kardeş Mustafa E. ve olayda hayatını kaybeden Bulgaristan polisinin anne ve babası katıldı.

"Alkollüydüm, kime ateş açtığımı anlamadım"

Tutuklu sanık ağabey Engin E., sınır hattına 8 metre mesafede kardeşiyle birlikte yemek yedikleri esnada Bulgaristan sınırından kendilerine ışık tutulduğunu söyledi. Kurt veya domuz gibi hayvanların kendilerine zarar vermemesi için yanlarında bulunan silahla ışık tutulan yere ateş açtığını ifade eden Engin E., "Kime ateş açtığımı anlamadım, çukurda oturmuş yemek yiyorduk. Benim dikkatsizliğim nedeniyle oldu, ben hatalıyım ayrıca alkollüydüm" dedi.

"Olaydan sonra uyumaya devam ettik"

Tutuksuz yargılanan sanık kardeş Mustafa E., ağabeyiyle birlikte çobanlık yaptıklarını ve genellikte kırda yaşadıklarını söyledi. Ormanlık alanlarda hayvanların ve kaçak göçmenlerin kendilerine zarar vermemesi için ağabeyinin yanında silah bulundurduğunu anlatan Mustafa E., olayın yaşandığı esnada uyuduğunu ve silah sesine kalktığını ifade etti. Abisinin kendisine 'yat oğlum' deyince yeniden uyuduğunu ve sabah saat 10.00 gibi uyandıklarını anlatan Mustafa E., köye giderken yakalandıklarını ifade etti.

Yanlarında gitmeyen arkadaşına "seni arkadaşlıktan siliyoruz" demişler

Şüpheli ağabey ve kardeşin arkadaşı N.T. duruşmada tanık olarak dinlendi. Olayın yaşandığı gece köyde düğünde beraber olduklarını ve alkol içtiklerini söyledi. Daha sonra 'bir yere gideceğiz bizimle gel' diye ağabey ve kardeşin kendisine teklifte bulunduğunu ancak kabul etmediğini anlatan tanık N.T., şüphelilerin kendisine darıldığını ve "seni arkadaşlıktan siliyoruz" dediklerini, yaşanan olayı sonradan öğrendiğini belirtti.

Tutuklu sanık ağabey Engin E.'nin tutukluluk halinin devamına, tutuksuz yargılanan sanık kardeş Mustafa E.'nin adli kontrol tedbirinin devamına karar verilerek, Bulgaristan'a yazılan istinabe dönüşün beklenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için mahkeme ileri bir tarihe ertelendi.