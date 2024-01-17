Almanya'da Türk kasiyer kadın, Bulgar erkek arkadaşı tarafından müşterilerin gözü önünde öldürüldü

Almanya'da popüler bir market zinciri olan ALDI'de kafasından vurularak öldürülen Türk kasiyer Aysel İ.'nin öldürülmeden önce defalarca Alman polisine başvurarak katilinden şikayetçi olduğu ve hatta eski sevgilisi Plamen P.'nin kendisine yaklaşmaması için mahkeme kararı aldırdığı ortaya çıktı. Frankfurt yakınlarındaki Mörfelden-Walldorf'taki ALDI şubesinde yaşanan olayda, Plamen P. adlı Bulgar saldırgan, Aysel İ.'yi infaz ettikten sonra intihar etmişti. Olayın detayları netleştikçe, Alman polisi ve yargısının büyük bir ihmali olduğu ortaya çıktı.

Olay, Pazartesi akşamı saat 19.15 civarında, Mörfelden-Walldorf'taki ALDI şubesine giren Plamen P. adlı Bulgar vatandaşı tarafından gerçekleşti. Olay sırasında onlarca müşterinin gözü önünde, kafasına isabet eden kurşunla yere yığılan Türk kasiyer Aysel İ. (38), hayatını kaybetti. Saldırgan Plamen P. ise olayın ardından intihar etti.

Aysel İ. ile Plamen P.'nin yaklaşık beş ay süren ilişkileri tatil sonrasında sona ermişti. Aysel, Plamen P.'den sürekli taciz edildiği için defalarca polise başvurdu. Tacizlerden kurtulmak amacıyla avukat tutan Aysel, mahkeme kararı ile eski sevgilisi Plamen P.'nin kendisine yaklaşmamasını sağladı. Plamen P.'ye karşı açılan dava, fiziksel şiddet içerdiği gerekçesiyle devam ediyordu ve 15 Şubat'ta bir duruşma planlanmıştı.

Ancak Pazartesi akşamı Plamen P., maskeli bir şekilde ALDI'ye girerek Aysel İ.'yi hedef alarak vahşice saldırdı. Onlarca kişinin gözü önünde gerçekleşen bu dehşet verici olay, Alman polisi ve yargısının ihmalini ortaya koydu.

Aysel'in erkek kardeşi Altanay ve yakın arkadaşı, Aysel'in yaşadığı korkunç durumu teyit ederek, Plamen P.'nin Aysel'i yok ettiğini ve ona sürekli zulmettiğini belirttiler. Aysel'in arkadaşı, Plamen'in Aysel'i ilişkiye girmekle suçladığını ve Aysel'in bir gün işe gidip asla geri dönmeyeceğini söylediğini ifade etti.