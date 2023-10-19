Buğra Ünal Kırgızistan'da Şampiyon Oldu
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Kırgızistan'da düzenlenen UIPM Olimpik Sıralama Yarışı'nda erkekler kategorisinde yarışan milli sporcu Buğra Ünal, 1500 puanla şampiyon oldu. Yarışta ikinci sırayı Bulgar sporcu Todor Mihalev, üçüncü sırayı ise Macar pentatlet Bence Viczian aldı.
Milli sporcu Buğra Ünal, Kırgızistan'da düzenlenen Modern Pentatlon Olimpik Sıralama Yarışı'nda şampiyon oldu.
Uluslararası Modern Pentatlon Birliğinin (UIPM) başkent Bişkek'te düzenlediği organizasyon, erkekler kategorisi finaliyle sona erdi.
Buğra Ünal; eskrim, binicilik, yüzme, koşu ve atış etaplarından toplam 1500 puan alarak yarışı birinci tamamladı.
Bulgaristan'dan Todor Mihalev'in 1494 puanla ikinci sırada yer aldığı yarışı, Macar Bence Viczian ise 1480 puanla üçüncü bitirdi.
UIPM'nin Polonya ve İspanya'dan sonra üçüncüsünü düzenlediği Olimpik Sıralama Yarışı'nda şampiyon olarak 40 puan alan Buğra Ünal, olimpik sıralama puanını 72'ye yükseltti.
Organizasyonda dün yapılan kadınlar finalinde de milli pentatlet İlke Özyüksel kürsünün ilk basamağına çıkmayı başarmıştı.
Olimpik sıralama yarışları Kırgızistan etabının ardından 25-28 Ocak 2024'te Mısır'da düzenlenecek organizasyonla devam edecek.