Edirne Belediye Başkanı Pazartesi Pazarı'nı satmaktan vazgeçti

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kamuoyunda geniş yankı bulan ve 4 kez çıkıldığı ihalede alıcı çıkmayan, Yunan ve Bulgar turistlerin de sıkça alışveriş yaptığı pazar yeri ile yanındaki 3 parsel taşınmazı satmaktan vazgeçitiğini açıkladı. Gürkan, 'Pazartesi pazarını satmaktan vazgeçtim, önümüzdeki dönem değerlendireceğiz' dedi.

EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, kamuoyunda geniş yankı bulan ve 4 kez çıkıldığı ihalede alıcı çıkmayan, Yunan ve Bulgar turistlerin de sıkça alışveriş yaptığı pazar yeri ile yanındaki 3 parsel taşınmazı satmaktan vazgeçitiğini açıkladı. Gürkan, "Pazartesi pazarını satmaktan vazgeçtim, önümüzdeki dönem değerlendireceğiz" dedi.

Edirne Belediyesi, Yunan ve Bulgar turistlerin de sıklıkla alışveriş yaparak kent ekonomisine ciddi katkı sağladığı önemli noktalardan 16 bin metrekarelik halk pazarının da aralarında bulundu 5 ayrı parseli ağustos ayında satışa çıkardı. Pazar alanının 400 milyon, hemen yanındaki 3 parsellik 5 bin metrekare alanın ise 95 milyon liraya satışa sunulduğu, 23 Ağustos'ta yapılan ilk ihalede alıcı çıkmadı. Söz konusu yerlerin satışıyla ilgili 12 Eylül, 3 Ekim ve 24 Ekim'de yapılan 3 ihalede daha alıcı çıkmazken, Belediye Başkanı Recep Gürkan konuyla ilgili bugün yapılan meclis toplantısında konuştu.

Meclisin 2023 performans programı kapsamında konuşan ve satışla ilgili eleştirilere yanıt veren Gürkan, "Bugüne kadar yapılan özelleştirmelerin yüzde 89'u AK Parti tarafından yapılmış Türkiye'de. Bize niye sattınız, diye soranların dönüp kendilerine sorması lazım bu mantıkla. Mesela cami satan belediyeler yazın kaç AK Parti'li belediye çıkacak görelim. Nereden yapacağız bu işleri, bir düşünmek lazım. Özelleştirme ve satma konusuna gelirsek biz AK Parti'li belediyelere de hükümete de yetişemeyiz. Pazartesi Pazarı'nı satmaktan da vazgeçtim, önümüzdeki dönem değerlendireceğiz" diye konuştu.