Edirne'de Bulgaristan plakalı otomobilde 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Edirne'de jandarma tarafından durdurulan Bulgaristan plakalı otomobilde yapılan aramada 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 Bulgar gözaltına alındı.

EDİRNE'de, jandarma tarafından durdurulan Bulgaristan plakalı otomobilde 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Araçtaki 3 Bulgar gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışına çıkmak için Kapıkule Sınır Kapısı'na doğru seyreden T.M. (50) yönetimindeki otomobili yol kontrol ve uygulama noktasında durdurdu. Araçtakilerin şüpheli hareketleri üzerine, narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Aramada el çantası ve bagajdaki 6 pakette 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Bulgaristan vatandaşları sürücü T.M., S.M. (42) ve S.M. (37) gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.