Edirne'de Bulgar polisini öldüren sanık içkili olduklarını öne sürdü

Edirne'nin Hamzadere Sınır Kapısı yakınlarında Bulgar polisini öldüren sanık, tutuklu yargılandığı davanın duruşmasında olay günü içkili olduklarını öne sürdü. Bulgaristan İçişleri Bakanı Kalin Stoyanov ise Türkiye'deki savcılara ve adalete inandığını belirterek, Türkiye ve Bulgaristan arasında güzel ortak çalışmalar olduğunu söyledi.

EDİRNE'nin Hamzadere Sınır Kapısı yakınlarında, sınır bölgesinde ateş açıp, Bulgar polisi Petır Dimitrov Bıçvarov'u (33) öldüren Engin Erguvan (36), tutuklu yargılandığı davanın duruşmasında olay günü içkili olduklarını öne sürdü. Davayı izlemek için kente gelen Bulgaristan İçişleri Bakanı Kalin Stoyanov, "Türkiye'deki savcılara ve adalete inanıyorum. Sonuçta bu uluslararası bir olayın araştırmasıydı ve suçlular çok çabuk adalete teslim edildi. Türkiye ve Bulgaristan arasında bu konularda güzel ortak çalışmalar oluyor" dedi.

Olay, 7 Kasım 2022'de Bulgaristan sınırındaki Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Hamzadere Sınır Kapısı yakınlarında, Küçünlü köyü ile karşısında kalan Elhova'ya bağlı Golyam Dervent köyü sınırında meydana geldi. Hayvancılıkla uğraşan Engin Erguvan ve kardeşi Mustafa Erguvan bölgeden geçtiği sırada, Bulgar sınır görevlileri tarafından fark edildi. Kardeşler, sınır görevlilerine av tüfeğiyle ateş etti. Başından vurulan Bulgar sınır polisi Petır Dimitrov Bıçvarov öldü, yanında görevli olan asker Raşko Raşkov ise yara almadan kurtuldu.

Bulgar görevlilerin de ateşle karşılık verdiği olay sonrası kaçan Engin ve Mustafa Erguvan, kısa süre sonra jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Engin Erguvan, ilk ifadesinde silahı kendisinin ateşlediğini belirtip, kardeşinin ise bir suçu olmadığını söyledi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Engin Erguvan tutuklandı, kardeşi Mustafa Erguvan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BULGAR BAKAN DURUŞMAYI TAKİP ETTİ

Sanıklardan tutuklu Engin Erguvan hakkında, 'Kamu malına zarar verme', 'Kasten öldürme' ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet, tutuksuz Mustafa Erguvan hakkında da 9 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Edirne 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın ikinci duruşması görüldü. Bulgaristan İçişleri Bakanı Kalin Stoyanov da ülkesinin Sınır Polisi Müdür Yardımcısı Petar Cigov ile birlikte Edirne'ye gelerek duruşmayı takip etti. Duruşmaya ölen Petır Dimitrov Bıçvarov'un annesi Keranka Nikolova Bıçvarov ve babası Dimitar Georgiev Bıçvarov ile ailenin avukatı, olaydan yara almadan kurtulan Raşko Raşkov, tutuklu sanık Engin Erguvan ve avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Mustafa Erguvan ise duruşmaya gelmedi.

OLAYIN CANLI TANIĞI İLK KEZ DURUŞMADA KONUŞTU

Duruşmada Bulgaristan askeri personeli Raşko Raşkov'un ifadesi dinlendi. Kendisinin sınırdaki birliklere yardımcı olmak üzere olayın yaşandığı tarihte bölgeye görevlendirildiğini anlatan Raşkov, "Petır ile olayın yaşandığı gün sınırda görevdeydik. Rutin kontrollerimizi yaparken Petır tel örgülerde delik olduğunu gördü ve cipi kenara çekti. Ben de silahımı alıp onun arkasından yürüdüm. Bu sırada silah sesi geldi ve ben de cipin arkasına saklandım. Aracın altından baktığımda Petır'ın hareketsiz yattığını gördüm. Ben de kendimi korumak için havaya ateş ettim. Daha sonra 15- 20 metre geriye, çimenlik alana koşup ateş edilen yöne doğru ben de ateşle karşılık verdim. Bu sırada kafamın üstünden mermilerin geçip gittiğini duyabiliyordum. Olaydan 40 dakika sonra destek ekip geldi. Sanıktan şikayetçiyim, ceza almasını istiyorum" dedi.

'ÇOK MAHCUBUM, ÖZÜR DİLİYORUM'

Mahkeme heyeti daha sonra tutuklu sanık Engin Erguvan'ı dinledi. Raşkov'dan özür dileyip, çok mahcup olduğunu belirten Erguvan, "Çok mahcup durumdayım. O gün içkiliydik. Kendisinden özür diliyorum. Üzerimize ışık geldi, onları fark etmedim. Ben de hedef gözetmeksizin rastgele ateş ettim" diye konuştu.

6 ŞUBAT'A ERTELENDİ

Sanıkların avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, Bulgaristan'dan, olayda kullanılan cipte oluşan maddi hasarın tespitiyle ilgili evrakların gönderilmesi için duruşmayı 6 Şubat 2024'e erteledi. Mahkeme heyeti ayrıca sanık Engin Erguvan'ın tutukluluk, kardeşi Mustafa Erguvan'ın ise yurt dışı çıkış yasağıyla adli kontrol şartının devamına hükmetti.

'TÜRK ADALETİNE İNANIYORUM'

Duruşma sonrası, Bulgaristan İçişleri Bakanı Kalin Stoyanov davayı takip eden Türk ve Bulgar medyasına açıklamalarda bulundu. Stoyanov, "Bizim bu olayda aslında mal veya mülkle ilgili isteğimiz yok ama anladığımıza göre oluşan hasarla ilgili evrakları göndermemiz gerek, çünkü bu tutuklunun suçunu daha ağırlaştıracak. Hayatını kaybeden polisin annesi ve babasıyla da görüştüm, onlara son güne kadar destek olacağımızın sözünü verdim" diye konuştu.

Davayı sonuna kadar takip edeceklerini belirten Stoyanov, "Türkiye'deki savcılara ve adalete inanıyorum. Sonuçta bu uluslararası bir olayın araştırmasıydı ve suçlular çok çabuk adalete teslim edildi. Türkiye ve Bulgaristan arasında bu konularda güzel ortak çalışmalar oluyor. Bu yüzden sınırlarımızda çok sakin ve çok daha az göçmen sınırı geçmeye çalışıyor. Bundan da memnunuz" ifadelerini kullandı.