Edirne sınırında Bulgar polis memurunun öldürülmesi davasında sanığa müebbet hapis cezası

Edirne sınırında Bulgar polis memurunun silahla öldürülmesine ilişkin tutuklu sanığa, müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık E.E, tutuksuz sanık M.E, ölen Bulgar polisi P.D.B'nin yakınları ile olay sırasında yanında olan meslektaşı R.R. ve tarafların avukatları katıldı.

Bulgar polisinin yakınları maddi ve manevi haklarının saklı tutulmasını istediklerini belirterek, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Bulgar polisinin meslektaşı R.R. ise maddi, manevi ve psikolojik zarara uğradığını bu kapsamda 100 bin leva talep ettiğini belirterek, şikayetçi olduğunu kaydetti.

Savcının mütalaasının ardından karar arası verildi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık E.E'nin "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet, "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl, "mala zarar verme" suçundan ise 6 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

Tutuksuz sanık M.E'nin beraatına ve adli kontrol şartının devamına karar verildi.

"Adalet yerini buldu"

Bulgar polisin babası D.G.B. adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, adaletin yerini bulduğunu söyledi.

Bulgar polis memuru R.R. de kararı doğru bulduğunu ve cezalarını aldıklarını kaydetti.

Bulgaristan Sınır Polisi Müdür Yardımcısı Peter Cigov ise bekledikleri bir karar olduğunu ve karardan memnun olduklarını dile getirdi. Adaletin yerini bulmasından memnun olduklarını aktaran Cigov, "Bu olaydan sonra Bulgaristan ve Türkiye arasında sınırın kontrolü daha çok arttı. Sınıra daha çok kamera koyduk. Tutuksuz sanığın suçu şu an için ispatlanamıyor o yüzden bir kişi ceza aldı." dedi.

Ailenin avukatı Coşkun Molla da adaletin tecelli ettiğini kaydetti.