Üye Girişi
Haberler

Bulgaristan sınırında 10 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 10 kilometreyi bulan tır kuyruğu oluştu. Bulgaristan'ın 31 Mart'ta Schengen bölgesine geçecek olması ve Bulgar polisinin Lesovo gümrüğünde kontrolleri sıkılaştırması nedeniyle oluşan kuyruğa, tır şoförleri tepki gösterdi.

Edirne'de ihracat yükü taşıyan tırlar, 31 Mart'ta Schengen bölgesine geçecek Bulgaristan'ın, Lesovo gümrüğünde kontrolleri sıkılaştırması nedeniyle, Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda 10 kilometreyi bulan kuyruk oluşturdu. Kuyruğun Bulgaristan'da gümrük görevlilerinin ağır çalışmasından kaynakladığını belirtip, saatlerce beklemek zorunda kaldıklarını dile getiren tır şoförü Mesut Seçkin, "Bulgaristan polislerinin işleri ağır yapması bunların hepsi bu sıraların oluşmasına sebep oluyor. İşleyişin değişmesi gerekiyor." dedi.

Sınır kapısında 10 kilometrelik 'Schengen' kuyruğu

Bulgaristan ve Romanya'nın 31 Mart'tan itibaren Avrupa Birliği (AB) içinde serbest dolaşım imkanı sağlayan Schengen bölgesine kısmen katılması için anlaşma sağlandı. Yaşanan gelişmenin ardından Türkiye'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Gümrük Kapısı karşısındaki Bulgar gümrüğü Lesovo'da kontroller sıkılaştırılmaya başlandı. Kontrollerin artmasıyla, Türkiye'den aldıkları yükü Avrupa'ya götürmek için sınır kapısına gelen tır şoförleri, Hamzabeyli yolu üzerinde 10 kilometreyi bulan kuyruk oluşturdu. Hamzabeyli'de bulunan Gümrük ve Turizm İşletmeleri'ne (GTİ) bağlı tır parkı 750 araçla tam kapasite çalışırken, şoförler ise saatlerce kuyrukta beklemekten şikayet ediyor.

Sınır kapısında 10 kilometrelik 'Schengen' kuyruğu

"BULGAR GÖREVLİLER İŞLERİ AĞIR YAPIYOR"

Sınır kapısında tırıyla 17 saattir kuyrukta beklediğini belirten Mesut Seçkin, "Buraya geldiğimizde 23-25 kilometrelerden sıralara giriyoruz. Bu sıranın uzamasının yegane sebeplerinden bir tanesi de işlemlerin yavaş olması, Bulgaristan polislerinin işleri ağır yapması gibi nedenler bu sıraların oluşmasına sebep oluyor. İşleyişin değişmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sınır kapısında 10 kilometrelik 'Schengen' kuyruğu

KAÇAK GÖÇMENLERE KARŞI NÖBETLEŞE UYKU

Kuyrukta kaçak göçmen sıkıntısı da yaşadıklarını söyleyen Seçkin, "Bu yolda mülteci sıkıntıları oluyor. Bütün camianın içerisindeki şoförler biliyor. Araçlarımıza biniyorlar, gümrük halatlarımızı koparıyorlar, geçenlerde bir arkadaşımıza fiziki müdahalede bulundular. Gelen şoförün takozu bitiyor istirahate geçmesi gerekiyor. Korkusundan geçemiyor. Aynı firmadan 3 aracız, şoförün biri uyurken biri nöbette bekliyor. Başka çaresi yok bunun maalesef. Eğer yapmazsanız gümrüğe geldiğinizde kontrol edildiğinde mührünüz kopuktur, arabanın şase kısmında mülteci vardır. Ya da aracınız bir yerine zarar vermişlerdir." diye konuştu.

Sınır kapısında 10 kilometrelik 'Schengen' kuyruğu

"SIRA KAVGALARI OLUYOR"

Avrupa'ya tekstil ürünü götüren Şevket Şeker de "Yaklaşık 11 saattir kuyruktayız. Net bir bilgimiz yok. Söylentilere göre 'Bulgaristan araçları çekmiyor' diyorlar. Tabi ki zor oluyor. Gece direksiyon başında yol geldim. Sabah sekizden beri ayaktayım. Sıra kavgaları oluyor. Dur-kalk yapmak zorundayız sürekli olarak. Çoğu arkadaşımızın başına geldi, göçmenler halatları, mühürleri kesip araçlara biniyor. Şoförler fark etmediğinde gümrükte tespit edilince şoför arkadaşlara ceza yazılıyor ya da deport ediliyor. Önlem olarak uyumuyoruz, sürekli aynadan araçtan inip kontrol ederek önlem almaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sınır kapısında 10 kilometrelik 'Schengen' kuyruğu

"17 SAATTİR BEKLİYORUM"

Gaziantep'ten gelen Selahattin Çağlayan ise "Bu kuyruğun sebebi Bulgaristan'daki gişelerin iş yapmaması ve yetersiz kalması. Ben buraya geleli 17 saat oldu,17 saattir daha bana sıra gelmedi. Daha da 4-5 saat bekleyeceğim." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Schengen Bölgesi Bulgaristan Romanya Dünya Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 2. bölüm TRT 1 HD izleme linki! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 1 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 1 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! Şarkıcı Sıla İlker Kaleli ile evleniyor mu? Sıla, evlilik hakkında ne dedi? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 1 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 2 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 2 Mart Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Maltepe belediyesi hangi parti? Maltepe belediye başkanı hangi partiden seçildi? UĞUR İBRAHİM ALTAY kimdir? AK Parti Konya Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay nereli, kaç yaşında? Ne zaman oruç tutacağız? Oruç ne zaman başlayacak 2024? İlk iftar, Sahur ne zaman yapılacak? Yüksel Aydın kimdir? MHP Kastamonu Belediye Başkan Adayı Yüksel Aydın kaç yaşında, nereli? DEPREM Mİ OLDU? SON DAKİKA! Ağrı'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Savaş Kalaycı kimdir? MHP Karaman Belediye Başkan Adayı Savaş Kalaycı kaç yaşında, nereli? AKRAN ZORBALIĞI NEDİR? Yeni çağın en büyük problemi akran zorbalığı ne? Naşit Birgüvi kimdir? Zafer Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Naşit Birgüvi kimdir? GELİN EVİ HAFTANIN KAZANANI KİM? 50 bin TL'lik ödülü hangi gelin kazandı? Gelin Evi Zonguldak birincisi kim?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title