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Bulgaristan'da Otobüste Kaçak Altın Yakalandı

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Bulgaristan'ın Kaptan Andrevo gümrük memurları, otobüsle yolculuk yapan Bulgar vatandaşını beline sardığı ceketin cebinde 1 kilo 170 gram altınla yakaladı.

Bulgaristan'ın Kaptan Andrevo gümrük memurları, otobüsle yolculuk yapan Bulgar vatandaşını beline sardığı ceketin cebinde 1 kilo 170 gram altınla yakaladı.

Türkiye'den Bulgaristan'a giriş yapan otobüste seyahat eden Bulgaristan vatandaşı R.D'nin hareketlerinden şüphelenen Kaptan Andrevo gümrük memurları, 55 bin euroyu aşan kaçak altın takı ele geçirdi. 65 yaşındaki kadının sıcak havada otobüs içerisinde beline sardığı ceketten şüphelenen memurlar, Bulgaristan tescilli aracı kapsamlı gümrük muayenesine aldı. Yapılan incelemede kadının beline sardığı ceketin ceplerinde paketlere sarılı altın 56 yüzük, zincir, madalyon, bilezik, kolye ve küpe ele geçirildi. 14 ayar altın takıların toplam ağırlığının 1 kilo 170,30 gram olduğu belirlendi. Haskovo Bölge Savcılığı'nın denetimi altında soruşturma yapan bir gümrük müfettişi tarafından ön duruşma başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bulgaristan Türkiye Soruşturma Kaçakçılık 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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