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Berfu Cengiz Bastad Kadınlar Tenis Turnuvası'nı kazandı

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Berfu Cengiz, Bastad Kadınlar Tenis Turnuvası'nın finalinde Bulgar Gergana Topalova'yı 2-0 yenerek şampiyon oldu.

Berfu Cengiz, Bastad Kadınlar Tenis Turnuvası'nın finalinde karşılaştığı Bulgar Gergana Topalova'yı 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

İsveç'in Bastad kasabasında düzenlenen 25 bin dolar ödüllü ITF turnuvasının finalinde, dünya 356 numarası Berfu ile klasmanın 252. basamağındaki Topalova karşılaştı.

Berfu, toprak korttaki organizasyonun final maçını 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kazandı.

Kaynak: AA / Spor

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