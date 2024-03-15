Milli Yüzücü Ekaterina Avramova, Paris 2024 Olimpiyatları için Erciyes'te Çalışıyor

Türkiye'yi daha önce 2 kez olimpiyatlarda temsil eden Bulgar asıllı milli yüzücü Ekaterina Avramova, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na gidebilmek için Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor.

Su korkusunu yenmek için 6,5 yaşında ailesi tarafından yüzme kursuna verilen Avramova, korkusunu yendikten sonra sporcu olmaya karar verdi.

Ülkesinde kazandığı birçok başarının ardından 2012 Yaz Olimpiyatları'nda Bulgaristan'ı temsil eden milli sporcu, 2013 yılında Türkiye'ye yerleşerek, milli takım için mücadele etmeye başladı.

Söz konusu tarihten sonra kendi alanı olan sırtüstü yüzme dalında çok sayıda Türkiye rekoru kıran Avramova, milli forma ile 2012'de Londra'da ve 2016'da Rio'da mücadele etti.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 2017'de düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nda 5 altın madalya kazanan Avramova, Konya'da 2021 gerçekleştirilen organizasyonda ise 4 altın madalyanın sahibi oldu.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde hazırlıklarını gerçekleştiren milli yüzücü, Paris 2024 Olimpiyatları'na katılabilmek için yoğun tempoda çalışıyor.

"Uzun süredir yüksek irtifa kampı yapmıyordum"

Günde iki yüzme ve iki ağırlık antrenmanı gerçekleştiren Avramova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Yüzme Federasyonu ve kulübü ENKA Spor'un kendisine çok büyük destek verdiğini söyledi.

Yüzme kariyerini Türkiye'de sürdürmek istediğini vurgulayan Avramova, "Uzun süredir yüksek irtifa kampı yapmıyordum. Olimpiyatlardan önce buraya gelmek çok önemliydi. Ocak ayında burada bir tesis olduğunu öğrendim ve bu fırsatı değerlendirmek için geldik. Burada her şey çok iyi. Hem tesis hem de çalışanlar çok iyi." dedi.

Avramova, olimpiyatlardan önce birçok yarışa katılacağını ve yoğun takvim öncesi Erciyes'in kendisine güç vereceğini sözlerine ekledi.