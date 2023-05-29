Fatih Belediyesi, İstanbul'un Fethi'nin 570'inci yılına özel Saraçhane Parkı'nda 'Fetih Kutlaması' düzenledi

FATİH Belediyesi, İstanbul'un Fethi'nin 570'inci yılına özel Saraçhane Parkında 'Fetih Kutlaması' programı düzenledi. Program kapsamında, mehteran takımı gösteri yaparken, Ayasofya Hafızlar Topluluğu da Kuranı Kerim, ilahi ve kasideler okudu.

Fatih Belediyesi, İstanbul'un Fethinin 570'inci yılına özel Saraçhane Parkı'nda, Fetih Kutlaması programını düzenledi. Saat 18.30'da başlayan program mehter konseriyle başladı. Programa katılanlar ellerinde Tük bayraklarıyla konsere coşkuyla eşlik etti. Ardından ve Ayasofya Hafızlar Topluluğu; Kuranı Kerim, ilahi, kasideler okudu. Programa AK Parti Milletvekili İsmail Emrah Karayel ile Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan katıldı.

'EMANETE GÖZÜMÜZ GİBİ BAKMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Programa gelenlere seslenen Başkan M. Ergün Turan, 'Ne kadar şükretsek azdır. Böyle kahraman bir ecdada sahibiz. Hamdolsun Rabbimize, bize bu aziz şehre hizmet etmeyi nasip etti. Bu büyük sorumluluğu sizlerin teveccühüyle üstlendik. Fatih'in evlatlarını, gençlerimizi Fatih'in emaneti olarak kabul ettik. ve inşallah bu emanete de gözümüz gibi bakmaya gayret ediyoruz. Şunu unutmayın 570 yıl önce bugün, fethin kahramanları bugün yaşadığımız, şu anda huzur içinde yaşadığımız bu toprakları kanlarıyla şehit bedenleriyle mühürlediler. Fatih Sultan Muhammet Han'ın cengaverliği kor bir demirken bilgelik suyuyla, irfan suyuyla buluştu. İşte o zaman bir çeliğe dönüştü. İstanbul'un yedi tepesi sıradan bir tepeyken Türk'ün estetiğiyle böyle biçimlendi. işte Süleymaniye'ydi. Türk'ün bu yüksek estetik yoluyla bugün inşa edilmiştir Bizans'ın köhne başkenti, yepyeni bir düşünceyle ve sadece düşünceyle değil, eserlerle değil, bir yaşam pratiğiyle zevkle dirildi tekrar' açıklamasını yaptı.

'FETHİN İSTANBUL'U OLARAK ANLADIĞIMIZ TEK YER SURİÇİ İSTANBUL'DUR YANİ FATİH'TİR'

Başkan Ergün sözlerine şöyle devam etti 'Şehir baştan başa inşa ve ihya edildi. İstanbul, bütün coğrafyamızın başkentidir. Şehrimiz hiç bitmeyen enerjisiyle bütün bu törenler içerisinde de inanç ve kültür merkezi olarak gelişimini sürdürmektedir. Fethin İstanbul'u olarak anladığımız tek yer Suriçi İstanbul'dur yani Fatih'tir. Peygamber Aleyhisselamın müjdelediği şehir şu anda Fatih sınırlarıdır. Bu akşam Fatihimizin sembol mekanlarından olan Saraçhane Meydanı çok güzel bir ana şahitlik ediyoruz. Burada Fatih Sultan Muhammed Han'ın temsili bir anıta var. Ama 15 Temmuz'da burası şehitlerimizin kanıyla sulandı. Onun için de Saraçhane Meydanı bizim için şehitler meydanıdır. Bu yüzden bütün 15 Temmuz şehitlerimizi burada anmak da boynumuzun borcudur. Aynı zamanda dün, Türkiye'de bir seçim yapıldı. Bugün burada bir siyasi konuşma yapacak değilim. Ama 28 Mayıs'ta Türkiye'de bir tarihi ana şahitlik etti. Bugün de 29 Mayıs. 572 milyon ve biz bu yeni yüzyılı Türkiye yüzyılı olarak ifade ediyoruz. Bugün ilk günüdür. 570'inci yıl dönümü Türkiye'nin ilk günü. ve yine Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılında birlik ve beraberlik halinde bu meydan kardeşlerimizi misafir ediyoruz. Ben İstanbul'un Fethinin 570'inci yıl dönümünü tekrar tebrik ediyorum. Fatih Sultan Muhammet Han'ın şahsında, fethin şanlı askerlerine rahmet diliyorum. Bizi onlara layık birer evlat yapması için Rabbimize dua ediyorum.?