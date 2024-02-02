Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapacağı deneyi tanıttı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapacağı deneylerden biri olan 'Miyeloid'i tanıttı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Miyeloid deneyinin Alper Gezeravcı'nın yapacağı 13 deneyden 12'ncisi olduğunu belirterek, "Miyeloid deneyi ile 'Ultraviyole ışınlarının, galaktik kozmik radyasyonun, yer çekimi değişikliklerinin ve uzayda kalış süresi boyunca maruz kalınan diğer zorlu faktörlerin, astronotların bağışıklık sistemi ve kan yapımı süreci üzerinde hangi etkileri oluşmakta' sorusunun cevabı aranıyor" ifadelerini kullandı.