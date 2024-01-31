Fenerbahçe'de neler oluyor? İsmail Kartal bir yıldızın daha biletini kesti

Transfer çalışmalarına devam eden ve son olarak Crespo ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de Emre Mor ile de yollar ayrılıyor.

FATİH KARAGÜMRÜK İLE ANLAŞTI

Sarı-lacivertli takımda forma şansı bulamayan 26 yaşındaki futbolcu, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'le anlaşma sağladı.

4 AYLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe'deki takım arkadaşlarıyla vedalaşan Emre Mor, kısa süre içerisinde Fatih Karagümrük için sağlık kontrolünden geçecek ve 4 aylık sözleşme imzalayıp sezonun ikinci yarısını İstanbul temsilcisinde geçirecek.

2 ASİST YAPTI