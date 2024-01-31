Fenerbahçe'de neler oluyor? İsmail Kartal bir yıldızın daha biletini kesti
Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Emre Mor ile yollar ayrılıyor. İsmail Kartal'ın takımında forma şansı bulamayan 26 yaşındaki futbolcu, Fatih Karagümrük ile anlaştı. Mor, sezonun ikinci yarısında kiralık olarak İstanbul ekibinin formasını terletecek.
Transfer çalışmalarına devam eden ve son olarak Crespo ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de Emre Mor ile de yollar ayrılıyor.
FATİH KARAGÜMRÜK İLE ANLAŞTI
Sarı-lacivertli takımda forma şansı bulamayan 26 yaşındaki futbolcu, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'le anlaşma sağladı.
4 AYLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe'deki takım arkadaşlarıyla vedalaşan Emre Mor, kısa süre içerisinde Fatih Karagümrük için sağlık kontrolünden geçecek ve 4 aylık sözleşme imzalayıp sezonun ikinci yarısını İstanbul temsilcisinde geçirecek.
2 ASİST YAPTI
Emre Mor'un ikinci yarıdaki maaşının tamamını Fatih Karagümrük üstlenecek. Fenerbahçe'de bu sezon 8 maçta süre bulan Emre Mor, 2 asist yaptı.