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Hatayspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Hatayspor, Süper Lig'in 24'üncü haftasında Mersin Stadyumu'nda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını Silifke Şehir Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Hatayspor, Süper Lig'in 24'üncü haftasında Mersin Stadyumu'nda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını Silifke Şehir Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda pas drili, taktik ve dar alan çalışması yapıldı. Takım yarın Mersin Stadyumu'nda gerçekleştireceği antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Fatih Karagümrük Hatayspor Mersin Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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