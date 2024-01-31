Diyarbakırlı Ramazan Hoca Fatih'te Öldürüldü

Olay, bugün öğle saatlerinde Cerrahpaşa'daki Ramazan Pişkin'e ait iş yerinde meydana geldi. Pişkin iş yerinde defalarca bıçaklanarak öldürüldü. İhbar sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis kaçan saldırganı arıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel