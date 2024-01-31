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Diyarbakırlı Ramazan Hoca Fatih'te Öldürüldü

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Sosyal medyada 'Diyarbakırlı Ramazan hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin, Fatih'te öldürüldü. Olay, bugün öğle saatlerinde Cerrahpaşa'daki iş yerinde meydana geldi. Pişkin iş yerinde defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Polis kaçan saldırganı arıyor.

SOSYAL medyada "Diyarbakırlı Ramazan hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin, Fatih'te öldürüldü.

Olay, bugün öğle saatlerinde Cerrahpaşa'daki Ramazan Pişkin'e ait iş yerinde meydana geldi. Pişkin iş yerinde defalarca bıçaklanarak öldürüldü. İhbar sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis kaçan saldırganı arıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cerrahpaşa Fatih Diyarbakır Cinayet Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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