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Atakaş Hatayspor, Fatih Karagümrük maçı için hazır

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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Mersin'de VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Mersin'de VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yarın saat 17.00'de Mersin Stadı'nda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Hatayspor, maçın oynanacağı statta çalıştı.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde 1 saat 10 dakika süren antrenmanda futbolcular taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

İdmana, Hatay ekibinin yeni transferleri Abdulkadir Parmak ve Doğukan Sinik de katıldı.

Hatayspor'da geçirdiği ameliyat nedeniyle Ömer Faruk Beyaz kadroda yer almayacak.

Kaynak: AA / Spor

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