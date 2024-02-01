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Ramazan hocanın katili tutuklandı mı? Ramazan Pişkin'in katili kim?

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İstanbul Fatih'te işlettiği çay ocağında bıçaklanarak öldürülen Ramazan Hoca'nın katil zanlısının yakalanıp yakalanmadığı merak ediliyor. Katilin yakalandığını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Ramazan hocanın katili tutuklandı mı? Ramazan Pişkin'in katili kim? İşte detaylar!

İstanbul Fatih'te işlettiği çay ocağında namaz kıldığı esnada öldürülen Ramazan hocanın katili halk tarafından araştırılıyor. Ramazan Hoca'nın katil zanlısının yakalanıp yakalanmadığı merak ediliyor. Katilin yakalandığına dair ilk açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptı. Ramazan hocanın katili tutuklandı mı? Ramazan Pişkin'in katili kim?Detaylar haberimizde...

RAMAZAN HOCANIN KATİLİ TUTUKLANDI MI?

İstanbul Fatih'te işlettiği çay ocağında bıçaklanarak öldürülen Ramazan Hoca'nın katil zanlısı yakalandı. Şüphelinin Beyoğlu'nda oturduğu, 'Kasten yaralama', 'tehdit', 'mala zarar verme', 'hırsızlık' suçlarından 9 kaydı olduğu öğrenildi. Zanlının tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yerlikaya: "Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Ramazan Hocaya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun" ifadelerini kullandı.

Ramazan hocanın katili tutuklandı mı? Ramazan Pişkin'in katili kim?

RAMAZAN HOCANIN KATİLİ KİM?

Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Pişkin'i bıçaklayarak öldüren katil zanlısı E.B. yakalandı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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