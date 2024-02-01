Samsun'da bir kişiyi yaralayan şüpheliler yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişiyi yaraladıktan sonra kaçan 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Yaşardoğu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, araçlarıyla seyir halinde olan B.T'ye tabancayla ateş eden İ.M. ve yanındaki S.S. olay yerinden kaçmıştı. Yaralanan B.T, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldı. Polis, şüphelileri Fatih Mahallesi'nde saklandıkları binanın çatı katında yakaladı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişiyi yaraladıktan sonra kaçan 2 şüpheli yakalandı.
Yaşardoğu Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeki B.T'ye (34) tabancayla ateş eden İ.M. (36) ile yanındaki S.S. (29) olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Karnından yaralanan B.T, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından kentteki bir hastaneye kaldırıldı.
Polis şüphelileri, Fatih Mahallesi'nde saklandıkları binanın çatı katında yakaladı.