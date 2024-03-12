Fatih Keleş'in deste deste para saydığı görüntülerle ilgili hükümet kanadından ilk yorum

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bazı sosyal medya hesaplarında CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili resen soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. İnfial yaratan para sayma görüntüleriyle ilgili bir açıklama da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi.

"İFADELER ALINMAYA BAŞLANDI"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun en yakınındaki isimlerden biri olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in deste deste para saydığı görüntüler hakkında konuşan Tunç şunları söyledi: "Dün sosyal medya ve bazı basın kuruluşlarında bu görüntüler yayınlanınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir adli soruşturma başlattı. O görüntülerdeki kişilerle ilgili ifadeler alınmaya başlandı.

"LEHTE VE ALEYHTE ÇOK BEYAN VAR"

Bu sayılan paraların kaynağı nedir? Bir açıklama yapıldı, partiye yapılan bağış olduğu söylenildi. Bağışın da kuralları var, siyasi partiler kanununa göre bağışın şekli miktarı bellidir. Yani savcılık bu paranın kaynağını elbette ki soracaktır. Tereddütleri ortadan kaldıracak bir soruşturma gerçekleştirecektir. Lehte ve aleyhte çok beyan var.

İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş

"BİR KARA PARA VARSA ORTAYA ÇIKACAKTIR"

Eğer bir suç varsa, bir kara para varsa tüm bunlar ortaya çıkacaktır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız bu konuda soruşturmayı başlatmıştır. Suç unsuru var mı yok mu tüm bunlar soruşturma neticesinde ortaya çıkacaktır. Bunu da biz titizlikle takip ediyoruz."

İMAMOĞLU SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Öte yandan; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da para sayma görüntülerine ilişkin sessizliğini bozdu. Genel başkanlık seçiminde delegelere ödendiği öne sürülen paraların İstanbul CHP İl Binası'nın satın alması sürecinde ödenen paralar olduğunu ifade eden İmamoğlu, "Seçime 20 gün kala İstanbul CHP İl Başkanlığı'nın satın alma sürecindeki bir hukuk ofisinde yapılan bir işlemin, ki orada benim çok değer verdiğim siyasi yol arkadaşlarım var o görüntüde... O görüntü üzerinden siyasi yaygara çıkarmaya çalışanların kötülükçü akılları var. Bu yaygara ile servis edilmesi... Bunu tabi birkaç meczubun 'Buradan Ekrem'e ne sıçratır nasıl bir leke, iz bırakırız' anlayışıyla koca koca kanallarda bir yerinden 'Ekrem'e çamur sıçratma' çabası içinde oldular. Bunlar alıştığımız şeyler... Bunlar kul hakkı yemekten imtina etmeyen, kumpasla seçim kazanmaya çalışanlar. Allah memleketimizi de, beni de bu insanlardan korusun. Zannediyorlar ki; Ekrem yılacak. Yılmaz. O, bir avuç insanı süründüre süründüre yıldıracak, göreceksiniz" şeklinde konuştu.

CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Genel başkanlık seçiminde delegelere ödendiği öne sürülen paralarla ilgili bir açıklama da CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılmıştı. Yapılan açıklamada, "Söz konusu görüntüler şu an Sarıyer ilçesi sınırlarındaki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının 2019 yılında satın alınmasıyla ilgilidir. Açıklamada sunulan evrak da bunun kanıtıdır. Evrakın düzenleme tarihi 9 Aralık 2019'dur. Güvenlik kamerası görüntüleri, her ne kadar 10 Aralık 2019'u gösterse de gerçek tarih evraktan da anlaşılacağı üzere 9 Aralık 2019'dur. 4,5 yıl sonra servis edilen görüntülerin amacı kuşkusuz CHP ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik olumsuz algı yaratma çabasıdır. Hele hele 4,5 yıl önceki olayı 4 Kasım 2023 tarihinde yapılan CHP Kurultayı ile ilişkilendirmek eşyanın tabiatına aykırıdır. Güvenlik kameraları görüntülerinin kayda alındığı yer CHP İstanbul İl Başkanlığı binası değil, mal sahibinin avukatı Gökhan Taşkapan'ın avukatlık ofisidir. Bu görüntüleri söz konusu avukatın bilgisi dahilinde sızdırıldığı alenidir" ifadelerine yer verildi.