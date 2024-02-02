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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın yer aldığı Axiom-3 mürettebatı için veda töreni düzenlenecek

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SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı Axiom-3 mürettebatı için bugün 17.50'de Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 'veda töreni' düzenleneceğini duyurdu. Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Bugün 17.50'de Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 'veda töreni' düzenlenecek. Artık bizim de istasyonda adımız, uzayda izimiz var' dedi.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı Axiom-3 mürettebatı için bugün 17.50'de Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 'veda töreni' düzenleneceğini duyurdu.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün 17.50'de Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 'veda töreni' düzenlenecek. Artık bizim de istasyonda adımız, uzayda izimiz var" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Mehmet Fatih Kacır Alper Gezeravcı Türkiye Uzay Teknoloji Politika Güncel Haberler

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