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Ramazan Pişkin'in katil zanlısı Beyoğlu'nda yakalandı

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İstanbul İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Fatih'te dün uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Pişkin'in katil zanlısının Beyoğlu'nda yakalandığı açıklandı.

Ramazan Pişkin'in katil zanlısı Beyoğlu'nda yakalandı

İSTANBUL İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Fatih'te dün uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Pişkin'in katil zanlısının Beyoğlu'nda yakalandığı açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı İstanbul Beyoğlu Fatih İstanbul Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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