Ramazan Pişkin'in katil zanlısı Beyoğlu'nda yakalandı
İstanbul İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Fatih'te dün uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Pişkin'in katil zanlısının Beyoğlu'nda yakalandığı açıklandı.
Ramazan Pişkin'in katil zanlısı Beyoğlu'nda yakalandı
İSTANBUL İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Fatih'te dün uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Pişkin'in katil zanlısının Beyoğlu'nda yakalandığı açıkladı.