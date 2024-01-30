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Corendon Alanyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Fatih Tekke gözetiminde yapılan antrenman, turnuva maçlarıyla sona erdi.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke gözetiminde bugün yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda turnuva maçlarıyla sona erdi.

Alanyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Fatih Tekke Kasımpaşa Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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