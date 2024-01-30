Corendon Alanyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke gözetiminde bugün yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda turnuva maçlarıyla sona erdi.

Alanyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - ANTALYA