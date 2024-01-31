Üye Girişi
Haberler

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, sivil toplum kuruluşları ve firmaları ziyaret etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun Maraton Spor Kulübü, Türk Tabipleri Birliği Giresun Tabipler Odası, GİTEKS Konfeksiyon firması ve Park Dayanıklı Mutfak Eşyaları firmasını ziyaret etti.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, sivil toplum kuruluşları ile firma ziyaretlerini sürdürdü.

Giresun Maraton Spor Kulübünü ziyaret eden Serdengeçti, Kulüp Başkanı Mehmet Fatih Kitapçı ve kulüp yöneticileriyle bir araya geldi.

Vali Serdengeçti, kulübün başarılarından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, sporun ve kültürün bir araya geldiği etkinliklerin kentteki birlik ve beraberliğe katkı sağladığını vurguladı.

Başkan Kitapçı, kulübün büyük bir heyecan ve başarıyla gerçekleştirdiği faaliyetlerden biri olan "Runkerasus Giresun Yarı Maratonu"nun 7'ncisinin 26 Mayıs Pazar günü gerçekleştirileceğini aktardı.

Ardından Vali Serdengeçti, Türk Tabipleri Birliği Giresun Tabipler Odasını ziyaret etti.

Ziyarette, Giresun Tabipler Odası Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Erhan Demirelli tarafından yürütülen faaliyetler ve oda çalışmaları hakkında Vali Serdengeçti'ye bilgi verildi.

Vali Serdengeçti'nin ziyaretinden ve sağlık sektörüne gösterdiği desteklerden dolayı şükranlarını sunan Başkan Demirelli ve yönetim kurulu üyeleri, sağladığı katkılar dolayısıyla Serdengeçti'ye teşekkür etti.

Giresun 1. Organize Sanayi Bölgesindeki GİTEKS Konfeksiyon firmasına ziyarette bulunan Serdengeçti, firmanın Genel Müdürü Merdan Yüce ile bir araya gelerek, sektördeki son gelişmeleri değerlendirdi.

İş dünyasının kent ekonomisine katkılarını takdirle karşıladığına işaret eden Serdengeçti, yerel işletmelerin sürdürülebilir büyüme hedefleri konusundaki desteklerini ifade etti.

Serdengeçti, Park Dayanıklı Mutfak Eşyaları firmasına da ziyaret ederek, firma sahibi Avni Yolasığmaz ile sohbet etti.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Fatih Serdengeçti Giresun Valiliği Giresun Fatih Sivil Toplum Politika Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 31 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 1 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 1 Şubat Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? 1 Şubat hangi burç? Kova burcu özellikleri nelerdir? Kuruluş Osman full HD bölüm izle! Kuruluş Osman 146. bölüm full HD izleme linki! Kuruluş Osman son bölüm neler oldu? Belediye seçimleri ne zaman 2024? Yerel seçimler ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Yalı Çapkını son bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını fragmanı nereden izlenir? Pınar Karşıyaka - Beşiktaş Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pınar Karşıyaka - Beşiktaş Basket maçı! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2024 ne zaman? Başvuru nasıl yapılır, şartları neler? Zara ve İlker Görgülü sevgili mi? BAŞAKŞEHİR – 68 AKSARAY BLD. CANLI: Amedspor – 68 Aksaray Bld. maçı nereden, nasıl izlenir? Amedspor 68 Aksaray Bld. canlı yayın linki! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? 2024 MSÜ başvuru ücreti ne kadar? MSÜ geç başvuru günü ne zaman? Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 23. bölüm fragmanı izle! Survivor yeni bölüm fragman linki! Amedspor - 68 Aksaray Bld. maçı hangi kanalda, saat kaçta? Amedspor - 68 Aksaray Bld. maçı nereden izlenir? Şeyla Halis kimdir, kaç yaşında? Cennet Mahallesi Menekşe kim, son hali nasıl?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title