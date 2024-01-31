Fatih'te Hanın Üst Katındaki Ayakkabı Deposunda Yangın Çıktı
Fatih'te bulunan bir hanın üst katındaki ayakkabı deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında depoda hasar oluştu ve Kapalıçarşı'da köpüklü su birikmesi nedeniyle vatandaşlar zorluk çekti.
Fatih'te, bir hanın üst katındaki ayakkabı deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Molla Fenari Mahallesi'nde bulunan hanın üst katındaki ayakkabı deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında depoda hasar oluştu.
Yangına müdahale sırasında itfaiye ekiplerinin püskürttüğü köpüklü suyun, Kapalıçarşı'nın Kılıççılar ve Mahmutpaşa Kapısı'nda birikmesi nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorluk çekti.
Kapalıçarşı'da iş yeri sahibi Çetin Budak, gazetecilere, "Yukarıdan akın akın köpük geldi. Ne olduğunu bilmiyoruz, şaşırdık." dedi.