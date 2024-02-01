Sakaryaspor, Samed Onur'u transfer etti

Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, Fatih Karagümrük forması giyen Samed Onur'u transfer etti.

Sakaryaspor son olarak Fatih Karagümrük forması giyen Samed Onur ile sözleşme imzaladı. Yeşil-siyahlıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Son olarak Fatih Karagümrük forması giyen futbolcu Samed Onur ile sözleşme imzaladık" denildi. - SAKARYA