Sakaryaspor, Samed Onur'u transfer etti
Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, Fatih Karagümrük forması giyen Samed Onur'u transfer etti.
Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, Fatih Karagümrük forması giyen Samed Onur'u transfer etti.
Sakaryaspor son olarak Fatih Karagümrük forması giyen Samed Onur ile sözleşme imzaladı. Yeşil-siyahlıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Son olarak Fatih Karagümrük forması giyen futbolcu Samed Onur ile sözleşme imzaladık" denildi. - SAKARYA