Atakaş Hatayspor, VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Mersin'de konuk edeceği VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular pas, taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirdi. Hatayspor, yarın maçın oynanacağı statta yapacağı idmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Mersin'de konuk edeceği VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2 Şubat Cuma günü saat 17.00'de Mersin Stadı'nda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Hatayspor, Silifke Şehir Stadı'nda antrenman yaptı.
Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde 1 saat 15 dakika süren antrenmanda futbolcular pas, taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.
Hatay ekibi, yarın maçın oynanacağı statta yapacağı idmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamlayacak.