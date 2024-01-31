Atakaş Hatayspor, VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Mersin'de konuk edeceği VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2 Şubat Cuma günü saat 17.00'de Mersin Stadı'nda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Hatayspor, Silifke Şehir Stadı'nda antrenman yaptı.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde 1 saat 15 dakika süren antrenmanda futbolcular pas, taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Hatay ekibi, yarın maçın oynanacağı statta yapacağı idmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamlayacak.