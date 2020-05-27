KISITLAMA KALKTI, KADIKÖY CADDEBOSTAN SAHİLİNDE YÜRÜYÜŞE ÇIKTILAR
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KISITLAMA KALKTI, KADIKÖY CADDEBOSTAN SAHİLİNDE YÜRÜYÜŞE ÇIKTILAR

İstanbul'da koronavirüs önlemleri kapsamında Ramazan Bayramı boyunca uygulanan 4 günlük kısıtlama kararının kaldırıldığı ilk günün sabahında Kadıköy Caddebostan sahilinde bazı vatandaşlar yürüyüşe çıktı, koşu yaptı, bazıları köpeklerini gezdirdi.

KISITLAMA KALKTI, KADIKÖY CADDEBOSTAN SAHİLİNDE YÜRÜYÜŞE ÇIKTILAR
27.05.2020 10:48 | Son Güncelleme: 27.05.2020 10:48

İstanbul'da koronavirüs önlemleri kapsamında Ramazan Bayramı boyunca uygulanan 4 günlük kısıtlama kararının kaldırıldığı ilk günün sabahında  Kadıköy Caddebostan sahilinde  bazı vatandaşlar yürüyüşe çıktı, koşu yaptı, bazıları köpeklerini gezdirdi. Maske takmadan gezenler çoğunluktaydı.

Kadıköy Meydanı'nda ise insan yoğunluğunun oldukça az olduğu görüldü. Kadıköy Metro İstasyonu'nda da yoğunluk oluşmadı  Kadıköy İskelesi'nden kalkan vapurlara, normal bir iş gününe göre çok az sayıda kişi binerken, yanaşan vapurlardan da  çok az kişinin indiği görüldü. 

Görüntü dökümü

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-Kadıköy Meydanı'ndan genel görüntü-Kadıköy Eminönü ve Beşiktaş iskelesine yanaşan ve kalkan vapurlardan görüntü-Kadıköy otobüs duraklarından genel görüntü-Kadıköy metro istasyonundan görüntü-Metro istasyonunda bekleyen yolcular, yanaşan tramvay, tramvayın içinden görüntü

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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