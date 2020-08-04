Kayseri'de ateşle oynayan çocuklar apartmanda yangın çıkardı Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, apartmanda ateşle oynayan çocukların çıkardığı belirtilen yangın nedeniyle mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, apartmanda ateşle oynayan çocukların çıkardığı belirtilen yangın nedeniyle mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Alsancak Mahallesi Atlas Caddesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın bodrum katında ateşle oynayan çocuklar yangına neden oldu.

Dumanları fark eden mahalle sakinleri, itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Kısa sürede binayı saran dumandan 2 apartman sakini etkilendi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla evlerinin balkonundan tahliye edilen 2 kişiye, sağlık ekiplerince müdahale edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında apartmanda hasar oluştu.

Kaynak: AA