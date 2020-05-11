Kastamonu'da ikinci plazma tedavisi uygulanan hasta taburcu edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kastamonu'da ikinci plazma tedavisi uygulanan hasta taburcu edildi

Kastamonu'da ikinci plazma tedavisi uygulanan hasta taburcu edildi
11.05.2020 13:21 | Son Güncelleme: 11.05.2020 13:22

Kastamonu Devlet Hastanesinde yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı Kastamonu'da yapılan ikinci "immün plazma" nakliyle virüsü yenen Süleyman Can, taburcu edildi.

Kastamonu Devlet Hastanesinde yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı Kastamonu'da yapılan ikinci "immün plazma" nakliyle virüsü yenen Süleyman Can, taburcu edildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yeni tip korona virüs hastalığına yakalanan 45 yaşındaki Süleyman Can, Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Kastamonu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Tedavisi sırasında Covid-19'a bağlı solunum sıkıntısı çeken Süleyman Can, bu yüzden solunum cihazına bağlandı. Bu sırada da Türk Kızılay'ı Kastamonu Şubesi tarafından Ankara'dan getirilen "immün plazma" tedavisi uygulanan Süleyman Can, korona virüsü yenerek solunum cihazına dahi ihtiyaç duymadan alkışlar arasında taburcu edildi. Can, kendisinin de tamamen sağlığına kavuştuğunda immün plazma bağışında bulunacağını söyledi.

"Plazma tedavisiyle iyileştim, bende plazma bağışçısı olmak istiyorum"

Sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edilen Süleyman Can, "20 gündür Kastamonu Devlet Hastanesinde yatmaktayım. Allah'a şükür bu hastalığı yendim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Hastanede tedavim süreci çok iyi geçti. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ben de plazma bağışında bulunacağım. Hemen iyileştiğim anda bağışta bulunacağım. İlk işim olacak, düşünüyorum. Hastalık sürecim biraz zor geçti ama şükür Rabbime nefes alabiliyorum. Çocuklarıma kavuşacağımdan dolayı çok mutluyum" dedi.

"Solunum cihazına bağlayarak entübe ettik, sonrada plazma tedavisi uyguladık"

Kastamonu Devlet Hastanesinde Yoğun Bakımda takip eden Anestezi Uzmanı Emine Zülal Bostancı Can ise "Süleyman Can 45 yaşında bir hastamız. Tosya Devlet Hastanesinden hastanemize başvuran bir hasta. Korona virüs testi pozitif olması nedeniyle solunum yetmezliğinden yoğun bakım ünitesine aldık. Yaklaşık 12 gün boyunca solunuz destek cihazına bağlı olarak hastamızı takip ettik. Bu arada hastamıza immün plazma tedavisi uyguladık. Daha sonra hastamızı servise çıkardık. Yaklaşık 20 gün hastamız, hastanemizde tedavi gördü. Şimdi de şifa ile hastamızı taburcu ediyoruz. Süleyman bey, bizler için umut ışığı oldu. Kastamonu Devlet Hastanesinde ikinci olarak solunuz cihazına bağlı tedavi ettiğimiz ve taburcu ettiğimiz bir hastamız. Geçmiş olsun diliyoruz. Bundan sonraki hayatında da sağlıklı yıllar diliyoruz" şeklinde konuştu.

"Şu ana kadar plazmaya ihtiyaç duyan tüm hastalarımızın plazma ihtiyacını karşıladık"

Kastamonu Devlet Hastanesi Kan Merkezi Sorumlusu Ayder Zerde de, "İlimizde immün plazma ihtiyacı olan hastalarımız için Ankara'dan Türk Kızılayından plazma getirtiyoruz. Bu süreçte olası dönerleri de Sağlık Bakanlığının sisteminden görüp Covid-19 teşhisi almış ve daha sonra iyileşerek taburcu edilmiş hastaları görüp İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla bütün olanakları sağlayıp ulaşım dahi Ankara'ya plazma bağışı yapmaları için götürüyoruz. Plazma bağışından sonra tekrar ilimize götürüp evlerine kadar bırakıyoruz. Şu ana kadar plazmaya ihtiyaç duyan tüm hastalarımızın plazma ihtiyacını karşıladık. Kızılay bize bütün plazmaları gönderdi" şeklinde konuştu.

"Covid-19 tedavisi görüp iyileşen tüm hastalarımızı plazma bağışı yapmaya davet ediyoruz"

Türk Kızılayı Kastamonu Şube Başkanı Av. Akif Güzel ise şöyle konuştu: "Kastamonu Devlet Hastanemizden taburcu edilen Süleyman beyi hastanemizden uğurluyoruz. Kendisi immün plazma tedavisi ile hayata tutundu. Kızılay Genel Merkezi ile Sağlık Bakanlığımız arasında yapılan işbirliği neticesinde hastamıza immün plazma transferi yapıldı. İmmün plazma transferinden sonra yoğun bakımda yatan bu hastamız iyileşti ve bugünde taburcu ediliyor. İmmün plazma Covid-19 hastalığına yakalanıp ta tedavi olan ve tedavi süreci başarılı geçtikten sonra da evine giden hastalarımızın immün plazma bağışına mutlaka müracaat etmelerini istiyoruz. Çünkü bu hastalığın şu anda bilinen bir tedavisi yok. Şu anda en önemli tedavisi plazma oluyor. Biz Kızılay olarak insanlarımızı plazma vermeye ve bu şekilde insanlarımızın hayatını kurtarmaya davet ediyoruz".

Daha önce de Çatalzeytin ilçesinden gelen Kenan Çalış isimli hastada immün plazma tedavisiyle iyileşerek taburcu edilmişti. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı Haber
Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Erdoğan'ın masasında 2 kritik konu var Haber
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Erdoğan'ın masasında 2 kritik konu var
Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı Haber
Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi Haber
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi
Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan'ı yayından kovdu Haber
Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan'ı yayından kovdu
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi Haber
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi
Evlerinin bahçesindeki ağaca kendini asan liseli Hasan hayatını kaybetti
Evlerinin bahçesindeki ağaca kendini asan liseli Hasan hayatını kaybetti
Karabük'te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor
Karabük'te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor
Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı
Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı
Köpeğini kürekle döverek öldüren kişiye 947 TL para cezası verildi
Köpeğini kürekle döverek öldüren kişiye 947 TL para cezası verildi
Son başvuru tarihi 1 Haziran! TÜBİTAK 27 personel alacak
Son başvuru tarihi 1 Haziran! TÜBİTAK 27 personel alacak
İBB'nin 'Korona sürecinde dolu otobüs' fotoğrafına ilişkin suç duyurusuna takipsizlik
İBB'nin "Korona sürecinde dolu otobüs" fotoğrafına ilişkin suç duyurusuna takipsizlik
TÜBİTAK'tan koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili heyecanlandıran açıklama: Haziran'da müjde vermek istiyoruz
TÜBİTAK'tan koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili heyecanlandıran açıklama: Haziran'da müjde vermek istiyoruz
MİT'in Afrika'da kurtardığı İtalyan kız, İslamiyet'i seçerek Ayşe adını aldı
MİT'in Afrika'da kurtardığı İtalyan kız, İslamiyet'i seçerek Ayşe adını aldı
Adana'da bir kadın, Anneler Günü'nü kutlamayan eşini silahla ağır yaraladı
Adana'da bir kadın, Anneler Günü'nü kutlamayan eşini silahla ağır yaraladı
Resmi kayıtlara göre 126 yaşında olan Ayşe Nine, uzun yaşamın sırrını anlattı
Resmi kayıtlara göre 126 yaşında olan Ayşe Nine, uzun yaşamın sırrını anlattı
Roma'da oynayan milli futbolcu Cengiz Ünder'e Atalanta talip oldu
Roma'da oynayan milli futbolcu Cengiz Ünder'e Atalanta talip oldu
İngiltere hükümeti, Premier Lig'in 12 Haziran'da başlamasına onay verdi
İngiltere hükümeti, Premier Lig'in 12 Haziran'da başlamasına onay verdi
Koronavirüsü atlatan Fatih Terim, takımının başında antrenmana çıktı
Koronavirüsü atlatan Fatih Terim, takımının başında antrenmana çıktı
Hijyen genelgesini sağlayan restoran ve oteller 27 Mayıs'ta kapılarını açabilecek
Hijyen genelgesini sağlayan restoran ve oteller 27 Mayıs'ta kapılarını açabilecek
Rusya, koronavirüs vaka sayısında dünyada üçüncü sıraya yükseldi
Rusya, koronavirüs vaka sayısında dünyada üçüncü sıraya yükseldi
Beşiktaş'ta Caner Erkin yolcu, yerine Galatasaray'dan Nagatomo geliyor
Beşiktaş'ta Caner Erkin yolcu, yerine Galatasaray'dan Nagatomo geliyor
MİT'in kurtardığı İtalyan vatandaşı Romano, İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı
MİT'in kurtardığı İtalyan vatandaşı Romano, İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı
Günlük burç yorumları 11 Mayıs 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 11 Mayıs 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Koronavirüs pandemisinde Türkiye'de yeni dönem başladı: Kontrollü sosyal hayat
Koronavirüs pandemisinde Türkiye'de yeni dönem başladı: Kontrollü sosyal hayat
Ahmet Davutoğlu: AVM'ye girmeyen virüs, camiye mi girecek? Uygulamalarınız tutarlı olsun
Ahmet Davutoğlu: AVM'ye girmeyen virüs, camiye mi girecek? Uygulamalarınız tutarlı olsun
Berberler mesaiye başladı! Tıraş olan vatandaşın yüzü güldü
Berberler mesaiye başladı! Tıraş olan vatandaşın yüzü güldü
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu
Son Dakika: BDDK; BNP Paribas, Citibank ve UBS'nin swap yasağını kaldırdı
Son Dakika: BDDK; BNP Paribas, Citibank ve UBS'nin swap yasağını kaldırdı
Vaşak gören köylü, vahşi hayvanı 'pisi pisi' diyerek çağırdı
Vaşak gören köylü, vahşi hayvanı "pisi pisi" diyerek çağırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özgür Özel Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sinan Özen Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Hatice Çarpar
Spor Ali Koç Arda Turan Tamer Tuna Lionel Messi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Çocuk Mayıs Antalya 21 Mart
Şu an buradasınız: Kastamonu'da ikinci plazma tedavisi uygulanan hasta taburcu edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.5.2020 17:06:31. #1.14#
title