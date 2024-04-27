Jandarma, Kadına Şiddetle Mücadele İçin KADES Uygulamasını Tanıttı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sarımsak tarlasında çalışan kadınları ziyaret eden jandarma ekipleri, KADES uygulamasını tanıtarak kadına şiddetle mücadele için bilgiler verdi. Jandarma ekipleri, KADES uygulamasının tanıtımını yaparak, kadınların telefonlarına uygulamayı indirmeleri sağlandı. Ayrıca ekipler, 'Kadına El Kalkamaz' mottosu ile bilgilendirmede bulundu. Yapılan bilgilendirmelerin ardından vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sarımsak tarlasında çalışan kadınları ziyaret eden jandarma ekipleri, KADES uygulamasını tanıtarak kadına şiddetle mücadele için bilgiler verdi.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince, Taşköprü ilçesinde sarımsak tarlalarında çalışan 52 kadın ile köylerde bulunan 46 erkeğe "KADES" uygulaması tanıtıldı.
Jandarma ekipleri, KADES uygulamasının tanıtımını yaparak, kadınların telefonlarına uygulamayı indirmeleri sağlandı. Ayrıca ekipler, "Kadına El Kalkamaz" mottosu ile bilgilendirmede bulundu. Yapılan bilgilendirmelerin ardından vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı. - KASTAMONU