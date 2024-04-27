Kastamonu Üniversitesi Öğrencileri Depremzedelerin Çocukları İçin Etkinlik Düzenledi

Kastamonu Üniversitesi öğrencilerinden oluşan "Belki de Sensin Topluluğu" üyeleri, kentte yaşayan depremzede ailelerin çocukları için etkinlik düzenlendi.

Belki de Sensin Topluluğu üyelerinin, Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selman Tunay Kamer öncülüğünde, deprem bölgesinden gelerek Kastamonu'ya yerleşen aile ve çocuklarına yönelik Kastamonu Üniversitesi kampüsünde düzenlediği etkinlikte, futbol, voleybol, ip atlama, yakan top, sandalye kapmaca, balon yarışı gibi oyunlar oynandı.

Topluluk üyeleri, ayrıca çocuklar için yüz boyama ve resim yapma gibi etkinliklerin yanı sıra deney atölyeleri de gerçekleştirdi.

Etkinliğe katılan çocuklara yiyecek ikram edildi.

Prof. Dr. Kamer, burada yaptığı açıklamada, depremin tüm ülkeyi derinden sarstığını vurguladı.

Depremzedelerin bir bölümünün farklı şehirlere yerleştiğini belirten Kamer, "Kastamonu'da misafirperverliğini göstererek deprem bölgesinden gelen ailelere sahip çıktı. Biz de bir nebze de olsa çocuklarımıza moral motivasyon vermek, ailelerin birbiriyle tanışmasını sağlamak amacıyla Rektörlüğümüz ve Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle etkinlik organize ettik." dedi.

Topluluğun önemli çalışmalara imza attığını dile getiren Kamer, "Öğrenci topluluğumuz üniversitemizin en kalabalık öğrenci topluluklarından biri. 2016 yılından beri ciddi çalışmalar yaptılar. Mümkün olduğunca her ay farklı ilçelerde çalışmalar yapıyorlar. Kök hücre bağışçısı ve iyilik farkındalığı oluşturmak amacıyla kurulmuş bir topluluğuz, bu konuda da çalışmalarımız var." diye konuştu.

Malatya'dan Kastamonu'ya yerleşen depremzede Haluk Okuşluk ise güzel bir etkinlik olduğuna işaret ederek, "Kastamonu halkı maddi manevi bize çok güzel destek sağladı. Bizim için önemli olan maddi değil, manevi destekleriydi. Kastamonu üniversitesi öğrencileri özellikle çocuklarımız için moral motivasyon olduğunu düşündüğümüz güzel bir etkinlik yaptı. Kastamonu halkına, Kastamonu Üniversitesine ve öğrenci arkadaşlara çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

6 yaşındaki Öykü Okuşluk da çok eğlendiklerini dile getirerek, resim yaptığını ifade etti.

Belki de Sensin Topluluğu Başkanı Beyza Emrebaş, çocukları mutlu etmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Atalan, Üniversite Genel Sekreteri Şevket Bahçacıoğlu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yaşar Dolapçı ile öğrenciler ve depremzedeler katıldı.