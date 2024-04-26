Kastamonu'da kamyon devrildi, 2 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde su ve meşrubat yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde refüjde devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Taşköprü karayolu Çetmi köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşköprü istikametinde seyir halinde olan Mustafa Ş. (44) idaresindeki, su ve meşrubat ürünleri yüklü 37 BB 921 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde refüje çarparak devrildi. Kamyondaki su ve içecekler yola savrulurken, sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Eser Y. (31) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU