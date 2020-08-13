Kars'ta eşinden ayrılan kadına bir darbe de Tapu Müdürlüğünden geldi
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Kars'ta eşinden ayrılan kadına bir darbe de Tapu Müdürlüğünden geldi

Kars'ta 2015 yılında eşinden ayrılan bir kadın, eşini ortak kullandıkları evden dolayı mahkemeye verdi.

Kars'ta eşinden ayrılan kadına bir darbe de Tapu Müdürlüğünden geldi
13.08.2020 11:45 | Son Güncelleme: 13.08.2020 11:49

Kars'ta 2015 yılında eşinden ayrılan bir kadın, eşini ortak kullandıkları evden dolayı mahkemeye verdi. Yaklaşık 5 yıldır devam eden mahkeme sonuçlanmadan, mahkemenin tedbir koyduğu taşınmazın Tapu Müdürlüğünce satışı yapıldı.

Kars Tapu Müdürlüğü Türkiye'de bir ilke imza attı. Üzerinde Kars Aile Mahkemesi'nce 2015 yılında tedbir kararı konulan ve mahkemesi devam eden taşınmazın satışının mahkemenin 'tedbir' kararına rağmen bir başka kişiye yapıldığı ortaya çıktı.

2015 yılında eşi N.K.'dan ayrılan N.Y. Kars İstasyon Mahallesi'nde 182 ada, 154 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 13. Bağımsız bölüm üzerine Aile Mahkemesi'ne tedbir konulması talebinde bulunarak dava açtı. Kars Aile Mahkemesi N.Y.'nin talebini kabul ederek, taşınmaz üzerine "ihtiyati tedbir' işlemi gerçekleştirdi.

Mahkeme devam ederken taşınmazın satışı yapıldı

Kars Aile Mahkemesinde N.Y. ile N.K.'nın mahkemesi devam ederken N.K. taşınmazın bir başkasına satışını yaptı. Üzerinde mahkemece 'ihtiyati tedbir' kararı bulunan taşınmaz 24.09.2019 tarihinde N.K. tarafından satıldı. Böylece Tapu Müdürlüğü Türkiye'de bir ilke imza atarak üzerinde 'ihtiyati tedbir' kararı bulunan taşınmazın devam eden mahkemeye rağmen satış işlemi gerçekleştirmiş oldu.

Avukatı aracılığıyla Tapu Müdürlüğü hakkında suç duyurusunda bulundu

Aile Mahkemesi, Kars Merkez İstasyon Mahallesi 182 ada, 154 parsel sayılı taşınmaza ilişkin mal rejimi konusundaki davanın tefrikine karar vererek, bu taşınmaz üzerinde bulunan 'ihtiyati tedbir' kaydının karar kesinleşinceye kadar devamına karar aldı. Kars'ta açtığı iş yerini işleterek 2 kız çocuğunun geçimini sağlayan N.Y. umutlarını bağladığı ve çocuklarını büyüttüğü evinin mahkeme sonuçlanmadan satıldığını öğrenince adeta yıkıldı. Bunun üzerine avukatı arcılığıyla Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

N.Y. evin satışını gerçekleştirenler hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na avukatı aracılıyla suç duyurusunda bulundu. N.Y. suç duyurusunda bulunmasının ardından Savcılık Kars Valiliğinden soruşturma izni istedi.

"Valilik soruşturma izni verdi"

Üzerinde ihtiyati tedbir kararı bulunan taşınmazın satışının yapıldığını öğrenen N.Y. avukatı aracılığıyla taşınmazın satışını yapanlar hakkında suç duyurusu bulunmasının ardından savcılık konuyla ilgili soruşturma başlattı. Satış işleminin gerçekleşmesinden dolayı Valilik Tapu Müdürlüğünde görevli 1 kişi hakkında 'Herhangi bir kötü niyet ve kastının olmamasına rağmen gerçekleştirmiş olduğu terkin işlemi ile şikayetçi tarafın hak kaybına uğramasına sebebiyet verdiğinden Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun' gereğince soruşturma izni verdi.

Yaklaşık 5 yıldır mahkemenin sürdüğünü ifade eden N.Y., "5 yıldır süren bir davamız var. Mal rejimi davası, taşınmazımız vardı. Bunun üzerinde ihtiyati tedbir kararı vardı. Şerh kararı, taşınmazın bu dava süreci içerisinde satılamaz kararıydı bu, bun rağmen Kars Tapu Müdürlüğünde bu taşınmazın, mahkemenin bu kararına rağmen satışı yapılmıştır. Ben burada bir ihmal olduğunu düşünmüyorum, bir hata olduğunu düşünmüyorum. Bir yanlışlık olduğunu düşünmüyorum. Bunun olmasına imkan yok. Mahkemenin bir kararı söz konusudur. Benim zaten bir 5 yıllık mağduriyetim söz konusuydu. Şimdi bunun üzerine ikinci bir mağduriyet eklendi. Ben bunun nasıl yapıldığını, kimler tarafından yapıldığını, bu suçun kimler tarafından işlendiğini bulunmasını istiyorum. Cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

"Benim umutlarım vardı, umutlarımı söndürdüler"

Umutlarının söndürüldüğünü ifade eden N.Y., "5 yıl içerisinde benim umutlarım vardı. Ümitlerim vardı, o taşınmazın üzerinde emeklerim vardı. Bunu göz ardı ettiler. Bu şekilde yapılması çok zoruma gitti. Ümitlerim söndü, benim hayallerim vardı. Hayallerim söndü. Belki ben kazanırdım, mahkemeyi benim kazanmam söz konusuydu, karşı tarafta kazanabilirdi. Hayalarımın yıkılmasına çok üzüldüm. Mağdur edilmeme çok üzüldüm. Bu hatanın kimler tarafından yapıldığını, buna kimler tarafından meal verildiğini ben öğrenmek istiyorum. Bilmek istiyorum, sorumlularında cezalandırılmasını istiyorum. Hakkımı istiyorum" diye konuştu.

"Olmayan bir şey üzerine mahkemem olacak"

N.Y., "Çok enteresan bir durum ya, bir ay sonra 9'uncu ayın ilk haftası mahkemem var. Ama ortada ev yok. bu nasıl bir şey, olmayan bir üzerine benim mahkemem olacak. Bu çok sıkıntılı bir durum, ben bunun çözülmesini istiyorum" şeklinde konuştu.

"Mahkeme bilirkişiye gönderdi"

Öte yandan Kars Aile Mahkemesinde yapılan son duruşmada, mahkeme, dava konusu evin dava tarihi olan 2015 yılı ve sonrasındaki değerinin hesaplanması gerekçesiyle dava dosyasını inşaatçı bilirkişi tedvine karar vererek mahkeme ertelendi. Bili kişiden gelecek rapor beklenirken, Kars Aile Mahkemesinde satışı yapılan taşınmazın yeniden duruşması yapılacak. Mahkemeden çıkacak olan kararın tarafları nasıl etkileyeceği ise merak ediliyor. N.Y. ile N.K. 8 Eylül 2020 tarihinde bir kez daha hakim karşısına çıkacak. - KARS

Kaynak: İHA

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