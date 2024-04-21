Kars'ta Mera Islah ve Amenajman Projeleri Tanıtıldı

Kars'ta "Mera Islah ve Amenajman Projeleri" kapsamında proje tanıtım ve korunga tohumu dağıtımı yapıldı.

Yüzde 10 hibe ile dağıtılan 100 bin kilo tohumla çiftçilerin yüzü gülerken, tarım ve hayvancılığa önemli katkı sağlanacak.

Kars Valisi Ziya Polat, tarım ve hayvancılık sektörünün,Kars'ın en önemli geçim kaynaklarından birisi olduğunu söyledi.

POlat, projenin Sultan Alparslan'ın fethettiği, Anadolu'ya ilk giriş kapımız olan Ani'den başlatılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Polat, "Devletimizin her zaman emeğiyle, alın teriyle, üretim yapan, insanımızı besleyen, eli nasırlı çiftçimizin yanındadır. Projelerin; ilimiz ve ülkemiz üretimine hayırlı, uğurlu olması temennisiyle tüm çiftçilerimize bereketli, bol kazançlı bir sezon diliyorum" dedi.

Merkez Ani ve Çağlayan, Arpaçay Kuyucuk ve Sarıkamış Sırbasan köylerinde yürütülecek olan "Mera Islah ve Amenajman Projeleri" ile 100 bin kilo korunga tohumu köyde yaşayan çiftçilere yüzde 100 hibe ile dağıtılıyor.

Köy meralarında bulunan zararlı bitkiler yok edilerek hayvanlara yarayışlı bitkilerin çoğalması için mera florasında iyileştirmeler gerçekleştiriliyor. Ayrıca hayvan içme sıvatları başta olmak üzere mera yapıları yerleştiriliyor. - KARS