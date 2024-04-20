Ardahan'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Ardahan-Kars kara yolu üniversite kavşağında meydana gelen kazada, B.C.B. idaresindeki bir otomobil ile V.S'nin kullandığı başka bir otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlardaki C.K. ve İ.C. yaralandı. Yaralılar, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ardahan'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
B.C.B. idaresindeki 06 DCA 356 plakalı otomobil, Ardahan- Kars kara yolu üniversite kavşağında V.S'nin kullandığı 75 AAE 130 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki C.K. ve İ.C. yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.