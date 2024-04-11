Kars'ta Bayram Trafik Uygulamaları Devam Ediyor

Kars'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla trafik uygulamaları aralıksız devam ediyor. Vali Ziya Polat, yol kontrolüne katıldı. Sürücülerin ve yolcuların bayramını kutladı.

Kars'ta bayram tedbirleri kapsamında emniyet ve jandarmanın yol kontrol ve uygulamaları sürüyor. Kent genelinde trafik noktalarında yürütülen uygulamalarda ekipler, sürücülere şeker ikram ediyor, bayramını kutluyor, sürücülerden dikkatli olmalarını istiyor.

Kars Valisi Ziya Polat, emniyet ve jandarma ekiplerince yürütülen yol kontrollerini yerinde gördü, ekiplerin bayramını kutlayarak yürütülen uygulamalar hakkında bilgi aldı.

Polat, yol kontrol noktalarında durdurulan araç sürücüleri ile bir süre sohbet etti. Sürücülere bayram şekeri ikram ederek, hayırlı yolculuklar dileklerinde bulundu.

Bayram uygulamalarının süreceğini ifade eden Vali Ziya Polat, "Tabi 9 günlük bayram tatilinde Kars ilimizde her türlü tedbiri aldık. Özellikle trafik yoğunluğu ile ilgili vatandaşlarımızın huzur içerisinde, güven içerisinde yolculuk yapmaları için emniyetimizde, jandarmamızda tüm tedbirleri aldı. Vatandaşlarımızdan ricamız arkadaşlarımızın aldığı tedbirlere uysunlar. Bayram sevincini hüzne dönüştürmeyelim" dedi.

Öte yandan Kars Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince Ramazan Bayramı trafik tedbirleri kapsamında tüm yol kullanıcılarında "Algılanan Yakalanma Riski Duygusunu" daha etkin şekilde hissettirmek ve meydana gelebilecek trafik kazaların önlenebilmesi amacıyla uygulama esnasında geçen araçlara ve yayalara seyahat esnasında uyulması gereken kurallar, emniyet kemerinin önemi, hız kurallarına uyulması konularda bilgilendirme yapıldı. - KARS